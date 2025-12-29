பாரதிராஜாவின் உடல்நிலை!.. குடும்பத்தார் வெளியிட்ட முக்கிய தகவல்..
16 வயதினிலே திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர் பாரதிராஜா. ரஜினி, கமல், ஸ்ரீதேவி ஆகியோரின் திரைவாழ்வில் பதினாறு வயதினிலே ஒரு முக்கிய படமாக அமைந்தது. அதோடு ராதா, ராதிகா, கார்த்திக் உள்ளிட்ட பல புதுமுக நடிகர், நடிகைகளை சினிமாவில் அறிமுகம் செய்த பெருமை பாரதிராஜாவுக்கு உண்டு.
இவர் இயக்கிய மண்வாசனை, முதல் மரியாதை, கடலோரக் கவிதைகள், அலைகள் ஓய்வதில்லை போன்ற படங்கள் தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய படங்களாக அமைந்தது
சில மாதங்களுக்கு முன்பு அவர்களின் ஒரே மகன் மனோஜ் குமார் திடீரென மரணம் அடைந்தார். அது பாரதிராஜாவை மனரீதியாக கடுமையாக பாதித்தது. அந்த வேதனையிலிருந்து இன்னமும் அவர் மீளவில்லை. எனவே சில மாதங்கள் மலேசியாவில் உள்ள தனது மகள் வீட்டில் ஓய்வெடுத்து வந்தார். சமீபத்தில் சென்னை திரும்பிய பாரதிராஜாவுக்கு உடல் நல பாதிப்பு ஏற்பட மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு கடந்த மூன்று நாட்களாக அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது..
இந்நிலையில் அவரது உடல்நிலை பற்றிய வதந்திகள் சமூகவலைத்தளங்களில் பரவ துவங்கியது. இந்நிலையில், அவரது குடும்பத்தார் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். தற்போது அவர் நலமாக உள்ளார். அவரது குடும்பத்தினர் அவருடன் இருந்து அவரை கவனித்து வருகின்றனர்.
அவரது உடல்நிலை குறித்து சரியான தகவல்கள் அவரது குடும்பத்தினரின் மூலமாக மட்டுமே தெரிவிக்கப்படும். எனவே, அவரது உடல்நிலை குறித்து வந்துகொண்டிருக்கும் தகவல்களையும் செய்திகளையும் நம்ப வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்’ என அதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.