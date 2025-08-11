திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025 (08:25 IST)

சின்னத்திரை நடிகர் சங்கம்.. தலைவர் பதவிக்கு வெற்றி பெற்றவர் யார்?

சின்னத்திரை நடிக்ர் சங்க தேர்தல் நேற்று நடைபெற்ற நிலையில் , அதன் முடிவுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. இந்தத் தேர்தலில் தலைவராக பரத் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
 
இந்தத் தேர்தலில் தினேஷ், பரத், சிவன் சீனிவாசன் ஆகியோர் தலைமையில் மூன்று அணிகள் போட்டியிட்டன. மொத்தம் 491 வாக்குகள் பெற்று பரத் தலைவர் பதவியை வென்றார். வெற்றி பெற்ற அவருக்கு பல்வேறு துறையினரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
சுமார் 2,000 உறுப்பினர்களை கொண்ட இந்த சங்கத்தின் தலைவராக சிவன் சீனிவாசனும், செயலாளராக போஸ் வெங்கட்டும் பதவி வகித்தனர். அவர்களின் பதவிக்காலம் முடிந்ததை தொடர்ந்து, தேர்தல் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. கடந்த ஜூலை 22-ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியது. தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர், இரண்டு துணைத் தலைவர்கள், நான்கு இணைச்செயலாளர்கள் மற்றும் 14 செயற்குழு உறுப்பினர்கள் ஆகிய பதவிகளுக்கு மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
 
நேற்று காலை சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. பெப்சி அமைப்பின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் உமா சங்கர் பாபு தேர்தல் அதிகாரியாக பொறுப்பு வகித்தார். மாலை வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, இரவு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில், 491 வாக்குகள் பெற்று பரத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
Edited by Siva

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

