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ராஜமௌலி படத்திற்கு வசனம் எழுதிய பாக்யராஜ்!.. இது தெரியாம போச்சே!...
தனது திரைப்படங்களில் இடம்பெற்ற வசனங்களுக்காகவே பிரபலமானவர் கே.பாக்யராஜ். குடும்ப பாங்கான குறிப்பாக பெண்களை கவரும் வகையில் இவர் எழுதிய வசனங்கள் பெரும் வரவேற்பை பெற்றன.
திரைப்படங்களில் பாக்கியராஜை போல வசனங்கள் எழுதியது யாருமில்லை என்ற பலரும் சொல்வார்கள். அவர் ஒரு திரைக்கதை மன்னன் மட்டுமல்ல. ஒரு திறமையான வசனகர்த்தாவும் கூட. ஒரு காட்சிக்கு என்ன மாதிரியான வசனம் எழுதினால் அது ரசிகர்களிடம் சுலபமாய் போய் சேரும் என்கிற வித்தையை கற்றவர் பாக்யராஜ். பாரதிராஜா இயக்கிய பல படங்களிலும் இடம்பெற்ற நல்ல வசனங்களுக்கு பின்னால் இருப்பவர் பாக்கியராஜ் என்பது பலருக்கும் தெரியாது.
இந்நிலையில்தான், ராஜமவுலி படத்திற்கு பாக்யராஜ் வசனம் எழுதியிருப்பது தற்போது தெரிய வந்திருக்கிறது. தெலுங்கில் ராம்சரணை வைத்து ராஜமௌலி இயக்கிய திரைப்படம் மகதீரா. தமிழில் மாவீரன் என்கிற தலைப்பில் இந்த படம் 2009ம் வருடம் டப் செய்யப்பட்டு வெளியானது.
அப்போது அந்த படத்துக்கு தமிழில் யாரை வசனம் எழுத வைக்கலாம் என டிஸ்கசன் நடந்த போது பலரும் பல பேரையும் சொன்ன நிலையில் ராம்சரணின் அப்பா சிரஞ்சீவி பரிந்துரைத்த பெயர் பாக்யராஜ். பொதுவாக டப்பிங் படங்களுக்கு அதுவரை பாக்யராஜ் வசனம் எழுதியது இல்லை. ஆனால் சிரஞ்சீவி விரும்பி கேட்டுக் கொண்டதால் அந்த படத்திற்கு வசனம் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார்.
திரைப்படங்களில் பாக்கியராஜை போல வசனங்கள் எழுதியது யாருமில்லை என்ற பலரும் சொல்வார்கள். அவர் ஒரு திரைக்கதை மன்னன் மட்டுமல்ல. ஒரு திறமையான வசனகர்த்தாவும் கூட. ஒரு காட்சிக்கு என்ன மாதிரியான வசனம் எழுதினால் அது ரசிகர்களிடம் சுலபமாய் போய் சேரும் என்கிற வித்தையை கற்றவர் பாக்யராஜ். பாரதிராஜா இயக்கிய பல படங்களிலும் இடம்பெற்ற நல்ல வசனங்களுக்கு பின்னால் இருப்பவர் பாக்கியராஜ் என்பது பலருக்கும் தெரியாது.
இந்நிலையில்தான், ராஜமவுலி படத்திற்கு பாக்யராஜ் வசனம் எழுதியிருப்பது தற்போது தெரிய வந்திருக்கிறது. தெலுங்கில் ராம்சரணை வைத்து ராஜமௌலி இயக்கிய திரைப்படம் மகதீரா. தமிழில் மாவீரன் என்கிற தலைப்பில் இந்த படம் 2009ம் வருடம் டப் செய்யப்பட்டு வெளியானது.