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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (12:43 IST)

கேரளாவில் அதிக வசூல்!.. கெத்து காட்டிய பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்!...

bethleham kudumba
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (12:48 IST)
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கேரளாவில் கடந்த சில வருடங்களாகவே மலையாள திரைப்படங்கள் 100 கோடி, 200 கோடி தாண்டி வசூல் செய்து வருகின்றன. மலையாள திரைப்படங்களை பொறுத்தவரை கல்யாணி பிரியதர்ஷன் கதாநாயகியாக நடித்த லோகா சேப்டர் ஒன் திரைப்படம் முதல் முதலில் 300 கோடி வசூலை தாண்டியது..

எனவே முதன் முதலாக அதிக வசூலைப்பெற்ற மலையாள திரைப்படம் என்கிற பெருமை இந்த படத்திற்கு கிடைத்தது. இந்நிலையில்தான் நிவின் பாலிக் மற்றும் மமிதா பைஜூ இணைந்து நடித்த பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படம் கேரளாவில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படம் என்கிற சாதனையை பெற்றிருக்கிறது..

பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் திரைப்படம் படம் வெளியாகி 24 நாட்களில் கேரளாவில் மட்டும் 135 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. உலகளவில் 300 கோடி வசூலை கடந்து திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. அனேகமாக லேகா சேப்டன் ஒன் படத்தின் சாதனையை பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் முறியடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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