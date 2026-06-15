தொடர்புடைய செய்திகள்
- மக்கள் பிரச்சனை உனக்கு நக்கலா?!.. மாஸ்டர் மகேந்திரனை பொளக்கும் நெட்டிசன்கள்..
- மகன் சூர்யா நடித்த ஃபீனிக்ஸ் படத் தயாரிப்பாளருக்கு உதவி செய்த விஜய் சேதுபதி!
- சூர்யாவை ட்ரோல் செய்பவர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வது… ஃபீனிக்ஸ் இயக்குனர் அனல் அரசு கருத்து!
- ஆக்ஷன் ஹீரோவுக்கான வெற்றிடத்தை சூர்யா சேதுபதி நிரப்புவார் – இயக்குனர் விக்ரமன் ஆருடம்!
- சினிமாவிலிருந்து விலக முடிவெடுத்தேன்!.. ஆனா அவர்!.. நிவேதா பெத்துராஜ் கலகல பேட்டி!..
அடிச்சே கொ**டுவேன்! மாஸ்டர் மகேந்திரனால் செம கடுப்பான விக்ரமன்; போட்டுடைத்த பாவா லட்சுமணன்!
தமிழ் சினிமாவில் புது வசந்தம் திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமாகி, குடும்பங்கள் கொண்டாடும் பல வெற்றித் திரைப்படங்களை இயக்கியவர் இயக்குனர் விக்ரமன். பூவே உனக்காக, உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன் , சூர்யவம்சம் , வானத்தை போல , உன்னை நினைத்து என எக்கச்சக்க பிளாக்பஸ்டர் படங்களை கொடுத்தவர். பொதுவாகவே சினிமா வட்டாரத்தில் விக்ரமன் என்றால் மிகவும் அமைதியானவர், சாதுவானவர் என்ற பெயர் உண்டு. ஆனால், அப்படிப்பட்ட சாது மிரண்டால் எப்படி இருக்கும் என்பதை சொல்லும் ஒரு சுவாரசியமான பிளாஷ்பேக் சம்பவம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
சமீபத்தில் நிலவி வரும் மின்வெட்டு பிரச்சனை குறித்து நடிகர் மகேந்திரன் தெரிவித்த ஒரு கருத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதனால் கோபமடைந்த நெட்டிசன்கள், கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே அவரை கடுமையாக விமர்சித்து, சமூக வலைத்தளங்களில் 'வைத்து செய்து' வருகின்றனர். இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலைக்கு நடுவே, பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் பாவா லட்சுமணன் பகிர்ந்துள்ள ஒரு பழைய சம்பவம் தீயாய் பரவி வருகிறது.
பிரமாண்ட வெற்றி பெற்ற 'சூர்யவம்சம்' திரைப்படத்தில் பாவா லட்சுமணன் புரொடெக்சன் மேனேஜராகப் பணியாற்றியுள்ளார். அப்போது படத்தில் நடிகர் சரத்குமாரின் பேரனாக நடிப்பதற்கு ஒரு சுட்டித்தனமான குழந்தை நட்சத்திரத்தைத் தேடிக் கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள். அந்த சமயத்தில் தான், அப்போது 'மாஸ்டர் மகேந்திரன்' என்று அழைக்கப்பட்ட நடிகர் மகேந்திரனை படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு அழைத்து வந்துள்ளனர்.
ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்குள் நுழைந்ததும் சிறுவன் மகேந்திரன் செய்த காரியம் தான் அங்கிருந்தவர்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. விக்ரமனிடம் நேராகச் சென்று, "எத்தனை ஷாட் எடுப்பீங்க? கேமரா ஆங்கிள் எங்க வைக்கப் போறீங்க? என்னோட டயலாக் என்ன?" என்று ஒரு தேர்ந்த நடிகரைப் போல அடுக்கடுக்காகக் கேள்விகளை கேட்டு வம்புக்கு இழுத்துள்ளார்.
எப்போதும் அமைதியாக இருக்கும் இயக்குனர் விக்ரமனுக்கு, அந்த சிறுவனின் அதிரடி கேள்விகள் கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பொறுமையிழந்த விக்ரமன், பாவா லட்சுமணனை அழைத்து, "இவனை முதல்ல ஸ்பாட்டை விட்டு வெளியே போகச் சொல்லுங்க... இல்லன்னா அடிச்சே கொன்னுடுவேன்!" என்று செம கடுப்பாகி கத்தியுள்ளார்.
இதன் காரணமாக, மாஸ்டர் மகேந்திரனுக்கு சூர்யவம்சம் படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கைநழுவிப் போனது. அதன் பின்னரே, நடிகை ஹேமலதாவை வரவழைத்து, அவருக்கு ஆண் குழந்தை கெட்டப் போட்டு சரத்குமாரின் பேரனாக நடிக்க வைத்தோம் என்று பாவா லட்சுமணன் அந்தப் பழைய சுவாரசிய நினைவை உடைத்துள்ளார்.
தற்போது மகேந்திரன் மீதான மின்வெட்டு சர்ச்சை ஒருபுறம் ஓடிக்கொண்டிருக்க, அவர் விக்ரமனிடம் வாங்கிய இந்த டோஸ் குறித்த செய்தியும் சேர்ந்து சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.