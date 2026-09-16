விஜய் சேதுபதி – பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணியின் பத்தா : எதிர்பார்ப்பை எகிற வைக்கும் டீசர் வெளியானது
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரமான மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் பத்தா. ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ டீசர் இன்று வெளியானது.
விஜய் சேதுபதியின் திரைப்பயணத்தில் மிக முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமைந்த நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம் மற்றும் சீதக்காதி ஆகிய படங்களை இயக்கிய பாலாஜி தரணிதரன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த வெற்றிக் கூட்டணி மீண்டும் இணைந்துள்ளதால், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் தொடக்கம் முதலே உச்சத்தில் உள்ளது.
பான்-இந்தியா அளவில் முன்னணி இயக்குனராக வலம் வரும் அட்லி, தனது A For Apple Productions நிறுவனம் சார்பில் இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளார். ஜெய் பீம் படத்தில் தனது எதார்த்தமான நடிப்பால் அனைவரையும் உருக வைத்த நடிகை லிஜோமோல் ஜோஸ் இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு ஜோடியாக முதன்மை பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
ஆச கூட , கட்சிராக்கலா போன்ற சுயாதீன பாடல்கள் மூலம் இளைஞர்களின் இதயங்களை வென்ற இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.
1980-களின் காலகட்ட பின்னணியில் நகைச்சுவையும் விறுவிறுப்பும் கலந்த ஒரு வித்தியாசமான கதைகளமாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது. சமீபத்தில் வெளியான இதன் போஸ்டர்கள் விண்டேஜ் லுக்கில் வெளியாகி கவனத்தை ஈர்த்த நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள டீசர் படத்தின் கதை மற்றும் விஜய் சேதுபதியின் புதிய பரிமாணத்தைக் காட்டி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.