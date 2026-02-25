புதன், 25 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 25 பிப்ரவரி 2026 (16:07 IST)

தலைவர் 173 படத்தில் ரஜினியின் மகனாக அந்த நடிகர்?!.. சும்மா களைகட்டுமே!...

rajini cibi
ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு பின் ரஜினிகாந்தின் அடுத்த படத்தை அதாவது அவரின் 173வது படத்தை இயக்குனர் சுந்தர்.சி  இயக்குவதாகவும் கமலின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கப் போவதாகவும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.. ஆனால், சுந்தர்.சி சொன்ன கதையில் ரஜினிக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை.

எனவே இந்த படத்திலிருந்து விலகுவதாக சுந்தர்.சி அறிவித்தார். எனவே, இப்போதுள்ள இளம் இயக்குனர்கள் பலரிடமும் கதை கேட்டார் ரஜினி. பார்க்கிங் பட இயக்குனர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன், டிராகன் பட இயக்குனர் அஸ்வத் மாரிமுத்து, டான் பட இயக்குனர் சிபி சக்கரவர்த்தி, கருப்பு பட இயக்குனர் ஆர்.ஜே பாலாஜி என பலரிடமும் கதை கேட்டார் ரஜினி.. இறுதியாக சிபி சக்கரவர்த்தி ஓகே செய்யப்பட்டார்..

இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்கவிருக்கிறது .. குடும்ப பாங்கான, கலகலப்பான திரைப்படமாக இந்த படம் இருக்கும் என சிபி சக்ரவர்த்தி கூறியிருக்கிறார். இந்நிலையில் இந்த திரைப்படத்தில் ரஜினியின் மகனாக மலையாள பட நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் பசில் ஜோசப் நடிக்கவுள்ளதாக தற்போது செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. பதில் ஜோசப் நடிப்பில் வெளியான படங்கள் ரசிகர்களை சிரிக்க வைத்ததோடு ஹிட்டும் அடித்திருக்கிறது. எனவே, ரஜினி 173 படம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

தயாரிப்பாளர் அவதாரமெடுக்கும் பிரதீப் ரங்கநாதன்!.. முதல் ஹீரோயின் அவரா?..

தயாரிப்பாளர் அவதாரமெடுக்கும் பிரதீப் ரங்கநாதன்!.. முதல் ஹீரோயின் அவரா?..ஜெயம் ரவியை வைத்து கோமாளி திரைப்படத்தை இயக்கி கோலிவுட்டில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் பிரதீப் ரங்கநாதன்.

நீ வருவாய் என 2, 3 பாகங்கள்! அஜித் - ஜேசன் சஞ்சய் குறித்து பேசிய ராஜகுமாரன்

நீ வருவாய் என 2, 3 பாகங்கள்! அஜித் - ஜேசன் சஞ்சய் குறித்து பேசிய ராஜகுமாரன்அஜித்தை வைத்து ராஜகுமாரன் இயக்கிய படம் நீ வருவாய் என. இந்தப் படத்தில் அஜித் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்திருப்பார்.

விஜயிடம் சொன்ன கதை.. மீண்டும் ரஜினியை வைத்து ஒரு படம்!. மனம் திறக்கும் பா.ரஞ்சித்...

விஜயிடம் சொன்ன கதை.. மீண்டும் ரஜினியை வைத்து ஒரு படம்!. மனம் திறக்கும் பா.ரஞ்சித்...அட்டக்கத்தி திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக களமிறங்கியவர் பா.ரஞ்சித்.

அஜித் படத்தை தவறவிட்ட நடிகை! அதற்காக 10 வருஷம் இப்படியொரு தண்டனையா?

அஜித் படத்தை தவறவிட்ட நடிகை! அதற்காக 10 வருஷம் இப்படியொரு தண்டனையா?அஜித் படத்தை தவறவிட்ட வருத்தத்தில் பிரபலம் தெரிவித்த ஒரு தகவல் தான் தற்போது வைரலாகி வருகின்றது.

கும்பல்ல ஒருத்தரா நின்னுக்கிட்டு இருந்தார் சூரி!.. ஆர்.ஜே.பாலாஜி சொன்ன பிளாஷ்பேக்!...

கும்பல்ல ஒருத்தரா நின்னுக்கிட்டு இருந்தார் சூரி!.. ஆர்.ஜே.பாலாஜி சொன்ன பிளாஷ்பேக்!...சினிமா ஆசையில் சென்னை வந்து சாப்பாட்டுக்காக பல வேலைகளை செய்து தமிழ் சினிமாவில் போராடி தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பிடித்திருப்பவர்தான் சூரி

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com