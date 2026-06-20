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பாக்ஸ் ஆபீஸில் பாலன் - தி பாய் முதல் நாள் வசூல்
மஞ்சும்மல் பாய்ஸ் என்ற ஒற்றை மலையாளத் திரைப்படம் மூலம் ஒட்டுமொத்த இந்திய சினிமாவையே தன் பக்கம் திரும்பிப் பார்க்க வைத்தவர் இயக்குநர் சிதம்பரம். அந்த இமாலய வெற்றிக்குப் பிறகு, அவர் கோலிவுட்டின் முன்னணி டாப் ஹீரோக்களை வைத்து படம் இயக்கப்போகிறார் என்று பல செய்திகள் பரவின. ஆனால், அந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், மீண்டும் ஒருமுறை புதுமுகங்களை நம்பி களம் இறங்கியுள்ளார் சிதம்பரம்.
அவர் இயக்கத்தில் உருவான பாலன் - தி பாய் திரைப்படம் நேற்று (ஜூன் 19) உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக திரையரங்குகளில் வெளியானது. ரசிகர்களிடையே நிலவிய பலத்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், இப்படம் முதல் நாளில் உலக அளவில் ரூ. 2.10 கோடி வசூல் செய்து பாக்ஸ் ஆபீஸில் நல்ல தொடக்கத்தைப் பெற்றுள்ளது.
இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்ததற்கு மிக முக்கிய காரணம், இதன் அசுரத்தனமான கூட்டணியாகும். மஞ்சும்மல் பாய்ஸ் இயக்குநர் சிதம்பரம் இயக்க, மலையாளத்தில் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டான ஆவேசம் மற்றும் ரோமாஞ்சம் படங்களின் இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இப்படத்திற்கு கதை மற்றும் திரைக்கதை எழுதியுள்ளார். சமகால மலையாள சினிமாவின் இரண்டு மாஸ்டர் பிரைம்கள் இணைந்துள்ளதால், படத்தின் தரம் வேற லெவலில் இருக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடியே படம் அமைந்துள்ளது.
மலையாளப் படங்கள் பொதுவாக கேரளாவில் மட்டும் கவனம் பெற்று, பின்னர் மற்ற மாநிலங்களில் பேசப்படும். ஆனால், இம்முறை 'மஞ்சும்மல் பாய்ஸ்' கொடுத்த அசாத்திய வெற்றியால், பாலன் - தி பாய் திரைப்படம் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி என ஐந்து மொழிகளில் பான்-இண்டியா படமாக நேற்று நேரடியாக ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.
இப்படம் ஒரு அழுத்தமான சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியுள்ளது. படத்தில் முன்னணி கதாபாத்திரங்களாக ஆதிசேஷன் மற்றும் ஃபர்சானா பாலதிங்கல் நடித்துள்ளனர். மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான டொவினோ தாமஸ் ஒரு முக்கிய கேமியோ பாத்திரத்தில் வந்து ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துள்ளார்.
தியேட்டர்களில் படம் பார்த்த ரசிகர்கள், படத்தின் திரைக்கதை மிகவும் விறுவிறுப்பாக இருப்பதாகவும், பின்னணி இசை மற்றும் கிளைமாக்ஸ் ட்விஸ்ட் மிரட்டலாக உள்ளதாகவும் தங்களது பாசிட்டிவ் விமர்சனங்களை சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
முதல் நாளே உலகளவில் ரூ. 2.10 கோடியை எட்டியுள்ள நிலையில், படத்திற்கு கிடைத்துள்ள இந்த பாசிட்டிவ் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் காரணமாக, சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளான வார இறுதி நாட்களில் இதன் வசூல் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என தியேட்டர் உரிமையாளர்கள் மற்றும் சினிமா வட்டாரங்கள் கணித்துள்ளன.