திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025 (10:57 IST)

பாகுபலி The Epic டீசர் ரிலீஸ்… ரசிகர்களுக்குக் காத்திருக்கும் இன்ப அதிர்ச்சி!

இந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்கள் மற்றும் இயக்குனர்கள் அனைவரும் தங்கள் எல்லைத் தாண்டி பேன் இந்தியா அளவுக்கு செல்லவேண்டும் என்ற முனைப்போடு படங்களை உருவாக்கி வருகின்றனர். இதனால் பேன் இந்தியா சினிமா என்ற புதிய வகையினமே உருவாகியுள்ளது.

இந்த பேன் இந்தியா சினிமா என்ற வகைமையை உருவாக்கியதில் முன்னத்தி ஏர் என்று எஸ் எஸ் ராஜமௌலியை சொல்லலாம். அவர் இயக்கிய பாகுபலி 1 மற்றும் பாகுபலி 2 ஆகிய படங்கள் இந்தியா முழுவதும் வெற்றி பெற்று வசூலில் சாதனைப் படைத்தன. அதன் பின்னர் கே ஜி எஃப், புஷ்பா என அந்த பார்முலாவைப் பின்பற்றி வெற்றிக் கொடி நாட்டின.

இந்நிலையில் பாகுபலி படத்தின் முதல் பாகம் ரிலீஸாகி 10 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளதை அதன் இரண்டு பாகங்களையும் ஒன்றாக்கி ஒரே பாகமாக ரி ரிலீஸ் செய்யவுள்ளனர். வரும் அக்டோபர் மாதம் திரையரங்குகளில் ‘பாகுபலி-The epic” என்ற பெயரில் இந்த படம் ரிலீஸாகவுள்ளதாக எஸ் எஸ் ராஜமௌலி அறிவித்துள்ளார்.

இதற்கான படத்தொகுப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் படத்தின் டீசர் வார் 2 மற்றும் கூலி ஆகிய படங்களோடு சேர்ந்து திரையரங்குகளில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

மீண்டும் இணைகிறதா ‘அண்ணாத்த’ கூட்டணி?

மீண்டும் இணைகிறதா ‘அண்ணாத்த’ கூட்டணி?தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களை வைத்து மாஸ் மசாலா படங்களை இயக்கும் ஒரு இயக்குனராக உருவாகியுள்ளார் சிவா. அவர் இயக்கும் படங்கள் எல்லாம் மிகவும் சுமாரான கதை மற்றும் அரதப் பழசான மசாலாத்தன உருவாக்கம் என இருந்தாலும் அவருக்குத் தொடர்ந்து முன்னணி நடிகர்கள் வாய்ப்பளிக்கின்றனர்.

ரிலீஸுக்கு முன்பே லாபம் பார்த்த சன் பிக்சர்ஸ்.. இத்தனைக் கோடி வியாபாரமா?

ரிலீஸுக்கு முன்பே லாபம் பார்த்த சன் பிக்சர்ஸ்.. இத்தனைக் கோடி வியாபாரமா?இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக ரஜினிகாந்த்- லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்துள்ள ‘கூலி’ படம் இன்னும் 6 நாட்களில் ரிலீஸாகவுள்ளது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

நோலனின் ‘ஒடிசி’ ஷூட்டிங்குக்கு பூசணிக்காய் உடச்சாச்சு!

நோலனின் ‘ஒடிசி’ ஷூட்டிங்குக்கு பூசணிக்காய் உடச்சாச்சு!உலகம் முழுவதும் அதிகமான ரசிகர்களை கொண்ட ஹாலிவுட் இயக்குனர்களில் முக்கியமானவர் கிறிஸ்டோபர் நோலன். இவர் இயக்கிய டார்க் நைட் ட்ரைலாஜி, இன்செப்ஷன், இண்டெஸ்டெல்லார் உள்ளிட்ட படங்களுக்கு தமிழகத்திலுமே ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். தற்போது முதன்முறையாக வரலாற்று இதிகாச படத்தை இயக்குகிறார் நோலன். இதில் மேட் டேமன் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்.

தனுஷுக்கும் எனக்கும் இடையே காதலா?... வதந்திகளுக்குப் பதிலளித்த மிருனாள் தாக்கூர்!

தனுஷுக்கும் எனக்கும் இடையே காதலா?... வதந்திகளுக்குப் பதிலளித்த மிருனாள் தாக்கூர்!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான தனுஷ் தெலுங்கு, இந்தி மற்றும் ஹாலிவுட் வரை சென்றுவிட்டார். இதன் மூலம் உலகளவில் அறியப்பட்ட நடிகராக உள்ளார். தற்போது நடிப்பில் மட்டும் இல்லாமல் இயக்கத்திலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அவரது சினிமா வாழ்க்கை மிகவும் பிரகாசமாக சென்றுகொண்டிருக்கும் நிலையில் திருமண வாழ்க்கை 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முடிவுக்கு வந்தது.

என்னைட் ட்ரோல் செய்யப் பணம் கொடுக்கப்படுகிறது…’நேஷனல் க்ரஷ்’ ராஷ்மிகா வேதனை!

என்னைட் ட்ரோல் செய்யப் பணம் கொடுக்கப்படுகிறது…’நேஷனல் க்ரஷ்’ ராஷ்மிகா வேதனை!கன்னட சினிமாவில் தனது நடிப்பு வாழ்க்கையைத் தொடங்கிய ராஷ்மிகா தற்போது பேன் இந்தியா நடிகையாக உயர்ந்து கலக்கி வருகிறார். அடுத்தடுத்து பன்மொழிப் படங்களில் நடித்து ஹிட் கொடுத்து முன்னணி நடிகையாக மாறியுள்ள அவரை ரசிகர்கள் செல்லமாக நேஷனல் க்ரஷ் என அழைத்து வருகின்றனர். பாலிவுட்டில் அவர் நடித்த அனிமல் உள்ளிட்ட படங்கள் பெருவெற்றி பெற்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com