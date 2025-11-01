சனி, 1 நவம்பர் 2025
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
vinoth
சனி, 1 நவம்பர் 2025 (07:58 IST)

ரி ரிலீஸிலும் சாதனை… முதல் நாள் வசூலில் கலக்கிய ‘பாகுபலி தி எபிக்’!

இந்திய சினிமாவில் பேன் இந்தியா என்ற டர்ண்ட்டை உருவாக்கி பிராந்திய மொழி சினிமாக்களின் எல்லையை விரிவாக்கக் காரணமாக அமைந்த படங்கள் என்றால் அது ராஜமௌலி இயக்கிய பாகுபலிதான். அதன் பின்னர் கே ஜி எஃப், புஷ்பா என அந்த பார்முலாவைப் பின்பற்றி வெற்றிக் கொடி நாட்டின.

பிரபாஸ், ராணா, அனுஷ்கா, தமன்னா, சதய்ராஜ் மற்றும் நாசர் உள்ளிட்டவர்கள் நடிப்பில் உருவான பாகுபலி முதல் பாகம் ரிலிஸாகி 10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யவுள்ளது. இதையடுத்து அதன் இரண்டு பாகங்களையும் ஒன்றாக்கி ஒரே பாகமாக ‘பாகுபலி தி எபிக்’ என்ற பெயரில் நேற்ற்ய் ரி ரிலீஸ் செய்தனர்.  கிட்டத்தட்ட மூன்றரை மணிநேரம் ஓடும் படமாக இந்த வடிவம் தொகுக்கப்பட்டிருந்தது.

இடைவேளை வரை முதல் பாகமாகவும், இடைவேளைக்குப் பின்னர் இரண்டாம் பாகமாகவும் படத்தொகுப்பு செய்யப்பட்ட இந்த படத்தைக் காண ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்வம் உருவானது. இந்நிலையில் நேற்று முதல் நாளில் இந்திய அளவில் 9.25 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது எந்தவொரு ரி ரிலீஸ் படத்துக்கும் கிடைக்காத மிகப்பெரிய முதல் நாள் வசூல் என்று சொல்லப்படுகிறது.

ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் ‘பைசன்’ இசையமைப்பாளர் நிவாஸ் கே பிரசன்னா!

ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் ‘பைசன்’ இசையமைப்பாளர் நிவாஸ் கே பிரசன்னா!தமிழ் சினிமாவில் எத்தனையோ ஹிட் பாடல்களைக் கொடுத்திருந்தாலும் சமீபத்தில் ரிலீஸாகி பெருவெற்றி பெற்றுள்ள ‘பைசன்’ பட பாடல்கள்தான் நிவாஸ் கே பிரசன்னவை புகழ் வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வந்துள்ளன. ‘பைசன்’ படத்தின் வெற்றிக்கு அவரின் பின்னணி இசையும் பாடல்களும் பெரும்பங்காற்றியுள்ளன.

கரூர் சம்பவத்துக்கு நாம் அனைவருமேதான் பொறுப்பு.. அஜித் கருத்து!

கரூர் சம்பவத்துக்கு நாம் அனைவருமேதான் பொறுப்பு.. அஜித் கருத்து!தனது நீண்ட நாள் கனவான மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் அஜித் மீண்டும் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளார். இனிமேல் ஆண்டுக்கு ஒரு படம் மீதி நாட்களில் கார் பந்தயங்கள் எனக் கவனம் செலுத்தவுள்ள அதற்காக அஜித்குமார் ரேஸிங் என்ற அணியையும் உருவாக்கியுள்ளார்.

மிருனாள் தாக்கூரின் கண்கவர் புகைப்படத் தொகுப்பு!

மிருனாள் தாக்கூரின் கண்கவர் புகைப்படத் தொகுப்பு!பாலிவுட் நடிகையான மிருனாள் தாக்கூர் சீதாராமம் திரைப்படம் மூலமாக தென்னிந்திய ரசிகர்களுக்கு அறிமுகம் ஆனார். தெலுங்கில் உருவான அந்த திரைப்படம் தென்னிந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் ஹிட் ஆகி ஆகியதால் ஒரே படத்தில் தென்னிந்தியா முழுவதும் பிரபலம் ஆனார்.

நேஷனல் க்ரஷ் ராஷ்மிகாவின் அசத்தல் புகைப்படத் தொகுப்பு!

நேஷனல் க்ரஷ் ராஷ்மிகாவின் அசத்தல் புகைப்படத் தொகுப்பு!இப்போது இந்திய அளவில் பிரபலமான நடிகையாக ராஷ்மிகா இருந்தாலும், அவரின் சினிமா வாழ்க்கை தொடங்கியது கன்னட சினிமாவில்தான். அடுத்தடுத்து பன்மொழிப் படங்களில் நடித்து ஹிட் கொடுத்து முன்னணி நடிகையாக மாறியுள்ள அவரை ரசிகர்கள் செல்லமாக நேஷனல் க்ரஷ் என அழைத்து வருகின்றனர்.

அஜித்தின் அடுத்த பட இயக்குனர் லிஸ்ட்டில் இணைந்த மனு ஆனந்த்?

அஜித்தின் அடுத்த பட இயக்குனர் லிஸ்ட்டில் இணைந்த மனு ஆனந்த்?தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக இருப்பவர் நடிகர் அஜித். தன்னுடைய பட சம்மந்தமான விளம்பர நிகழ்ச்சிகளில் கூட அவர் கலந்துகொள்வதில்லை. ஆனாலும் அவரது படங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஓப்பனிங்கும் வசூலும் கிடைக்கின்றன. அவர் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று வசூலை வாரிக் குவித்துள்ளது. 250 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் திரையரங்கம் மூலமாக வசூல் ஈட்டியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

