திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (10:15 IST)

இந்தியில் டப் ஆகி ரிலீஸாகும் வெற்றிமாறன் தயாரித்த ‘பேட் கேர்ள்’!

இயக்குனர் வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குனர் வர்ஷா பரத் இயக்கத்தில் உருவான ‘பேட் கேர்ள்’திரைப்படம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. இந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்பாகவே பல உலகப் பட விழாக்களில் கலந்துகொண்டு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த படத்தில் அஞ்சலி சிவராமன் மையக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

ஒரு பெண் தன்னுடைய பள்ளி காலத்தில் இருந்து மத்திம வயதை அடையும் வரை அவர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளைப் பெண்ணியப் பார்வையில் சொல்லும் படமாக ‘பேட் கேர்ள்’ உருவாகியிருந்தது, படம் ரிலீஸாகி விமர்சன ரீதியாக பாராட்டுகளைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக பெரியளவில் ஜொலிக்கவில்லை. இந்நிலையில் இந்த படம் தற்போது இந்தியில் டப் செய்யப்பட்டு செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

பேட் கேர்ள் திரைப்படத்தின் டீசர் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வெளியானது. இந்த டீசரில் ஒரு பதின் பருவ பெண்ணின் விருப்பங்கள் மற்றும் ஆசைகள் சார்ந்த காட்சிகள் பலவற்றைக் காட்டியிருந்தனர். அதில் அந்த பெண் புகைப்பிடிப்பது, குடிப்பது  போன்ற காட்சிகள் இருந்ததால் கண்டனங்கள் எழுந்தன. இதையடுத்து சென்சாரிலும் இந்த படத்துக்கு சிக்கல் எழுந்து பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸானது.

இப்போதைக்கு ஓடிடி ரிலீஸ் இல்லை… லோகா குறித்த வதந்திக்கு துல்கர் சல்மான் விளக்கம்!

இப்போதைக்கு ஓடிடி ரிலீஸ் இல்லை… லோகா குறித்த வதந்திக்கு துல்கர் சல்மான் விளக்கம்!கடந்த மாதம் ரிலீஸான ‘லோகா’ படத்தின் ஜூரம் இன்னும் திரையரங்குகளில் இருந்து வெளியேறவில்லை. துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான ‘லோகா’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

சார்பட்டா 2 ஒரு அரசியல் கதையாக உருவாகியுள்ளது… இயக்குனர் பா ரஞ்சித் தகவல்!

சார்பட்டா 2 ஒரு அரசியல் கதையாக உருவாகியுள்ளது… இயக்குனர் பா ரஞ்சித் தகவல்!ஆர்யா நடிப்பில் பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற திரைப்படம் சார்பட்டா பரம்பரை. அந்த படத்தின் வெற்றியால் வரிசையாக தோல்விப் படங்களாகக் கொடுத்த ஆர்யாவின் மார்க்கெட் ஏறியது. இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது.

கேரளாவில் மட்டும் 100 கோடி ரூபாய் வசூல்… அதிக வசூல் செய்த மலையாள படம்- லோகா சாதனை!

கேரளாவில் மட்டும் 100 கோடி ரூபாய் வசூல்… அதிக வசூல் செய்த மலையாள படம்- லோகா சாதனை!கடந்த மாதம் ரிலீஸான ‘லோகா’ படத்தின் ஜூரம் இன்னும் திரையரங்குகளில் இருந்து வெளியேறவில்லை. துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான ‘லோகா’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

மீண்டும் நெட்பிளிக்ஸில் ‘குட் பேட் அக்லி’… இளையராஜா பாடல்கள் நீக்கம்!

மீண்டும் நெட்பிளிக்ஸில் ‘குட் பேட் அக்லி’… இளையராஜா பாடல்கள் நீக்கம்!ஏப்ரல் மாதம் வெளியான அஜித்தின் ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்தில் சகலகலா வல்லவன் படத்தில் வரும் ‘இளமை இதோ இதோ’ என்ற பாடலை அஜித்தின் சண்டை காட்சி ஒன்றில் பயன்படுத்தி இருந்தனர். அதுபோல அர்ஜூன் தாஸ் எண்ட்ரிக்கு ‘ஒத்த ரூபா தாரேன்’ என்ற பழைய பாடலை பயன்படுத்தி இருந்தனர். இந்த பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் இளையராஜா. இளையராஜா பாடல்களின் உரிமம் இசை நிறுவனங்களிடம் உள்ளதா அல்லது இளையராஜாவிடம் உள்ளதா என்பது குறித்த என்ற குழப்பத்துக்கு இன்னும் இறுதியான முடிவு கிடைக்கவில்லை.

எம் ஆர் ராதாவின் மனைவியும் ராதிகாவின் தாயாருமான கீதா காலமானார்!

எம் ஆர் ராதாவின் மனைவியும் ராதிகாவின் தாயாருமான கீதா காலமானார்!மறைந்த நடிகர் எம் ஆர் ராதாவின் துணைவியார்களில் ஒருவரும், மூத்த நடிகை ராதிகாவின் தாயாருமான கீதா உடல்நலக் குறைவு காரணமாக நேற்றிரவு காலமாகியுள்ளார். அவருக்கு வயது 86.

