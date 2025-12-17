புதன், 17 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (14:35 IST)

இலங்கையில் தோழிகளுக்கு பேச்சுலர் பார்ட்டி கொடுத்தாரா ராஷ்மிகா மந்தனா? எப்போது திருமணம்?

இலங்கையில் தோழிகளுக்கு பேச்சுலர் பார்ட்டி கொடுத்தாரா ராஷ்மிகா மந்தனா? எப்போது திருமணம்?
நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா தனது தோழிகளுடன் இலங்கை சென்றுள்ள புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வரும் நிலையில், அவருக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெறவுள்ளதாக ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் கூறி வருகின்றனர்.
 
தொடர் படப்பிடிப்புகளில் பிஸியாக இருந்த ராஷ்மிகா, தற்போது கிடைத்துள்ள இரண்டு நாள் விடுமுறையை தனது நெருங்கிய பெண் தோழிகளுடன் இலங்கையில் கொண்டாடி வருகிறார். அங்கு எடுக்கப்பட்ட மகிழ்ச்சியான புகைப்படங்களை அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளார். ஆனால், இந்த புகைப்படங்களை பார்த்த ரசிகர்கள், இது சாதாரணச் சுற்றுலா அல்ல, இது ராஷ்மிகாவின் 'பாச்சுலர் பார்ட்டி'  என திட்டவட்டமாகக் கூறி வருகின்றனர்.
 
நீண்ட நாட்களாகக் கிசுகிசுக்கப்படும் ராஷ்மிகா மந்தனா - விஜய் தேவரகொண்டா திருமணம் வரும் பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற இருப்பதாகவும், அதன் காரணமாகவே தனது தோழிகளுக்கு அவர் விருந்து கொடுத்து வருவதாகவும் ரசிகர்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
 
"ஆண்டு இறுதியில் மறக்க முடியாத பயணம்" என ராஷ்மிகா இதை குறிப்பிட்டாலும், ரசிகர்கள் இதனை திருமண கொண்டாட்டமாகவே பார்க்கின்றனர். இதனால் ராஷ்மிகாவின் திருமணம் குறித்த விவாதங்கள் தற்போது கோலிவுட் முதல் டோலிவுட் வரை சூடுபிடித்துள்ளன.
 
Edited by Mahendran

நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல.. அஜித் ரசிகர் மன்றத்தை கலைச்சதுக்கான காரணம்

நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல.. அஜித் ரசிகர் மன்றத்தை கலைச்சதுக்கான காரணம்தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் நடிகர் அஜித். ஆரம்பகாலத்தில் இருந்ததுக்கும் இப்போது இருக்கும் அஜித்துக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன.

நேரம் பார்த்து காத்திருந்த ரஜினி! தட்டி தூக்கிட்டாருல.. யாரும் எதிர்பார்க்காத விஷயம்

நேரம் பார்த்து காத்திருந்த ரஜினி! தட்டி தூக்கிட்டாருல.. யாரும் எதிர்பார்க்காத விஷயம்50 ஆண்டுகளாக இந்த தமிழ் சினிமாவை தன் வசப்படுத்தியவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். யாருப்பா இந்த மனுஷன்?

யோகிபாபு ஒரு இன்ஸ்டால்மென்ட் நடிகர்.. புரமோஷன் விழாவில் கலாய்த்த கிச்சா சதீப்..!

யோகிபாபு ஒரு இன்ஸ்டால்மென்ட் நடிகர்.. புரமோஷன் விழாவில் கலாய்த்த கிச்சா சதீப்..!கன்னட நட்சத்திரம் கிச்சா சுதீப் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'மார்க்' திரைப்படம் இந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் விருந்தாக திரைக்கு வருகிறது. சென்னையில் நடைபெற்ற இப்படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில், நடிகர் யோகி பாபுவின் பிஸியான கால்ஷீட் குறித்து சுதீப் கலகலப்பாக பேசினார்.

துப்பாக்கி கொடுத்த விஜய்கூட சும்மா இருக்காரு.. சிவகார்த்திகேயனை பொளக்கும் ரசிகர்கள்

துப்பாக்கி கொடுத்த விஜய்கூட சும்மா இருக்காரு.. சிவகார்த்திகேயனை பொளக்கும் ரசிகர்கள்வரும் 18 ஆம் தேதி ஈரோட்டில் விஜய் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தை நடத்த இருக்கிறார். அதே தேதியில் சென்னையில் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் பராசக்தி படத்தின் ஒரு கண்காட்சி நடைபெற இருக்கிறது.

டிசம்பர் 19ல் 'அவதார் - ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்' ரிலீஸ் : திரையரங்கு ஊழியர்களுக்கு ஜேம்ஸ் கேமரூன் கோரிக்கை!

டிசம்பர் 19ல் 'அவதார் - ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்' ரிலீஸ் : திரையரங்கு ஊழியர்களுக்கு ஜேம்ஸ் கேமரூன் கோரிக்கை!இயக்குநர் ஜேம்ஸ் கேமரூன், தனது பிரம்மாண்டமான புதிய திரைப்படம் 'அவதார் - ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்' வெளியீட்டிற்கு முன்னதாக, திரையரங்கு புரொஜெக்டர் ஆபரேட்டர்களுக்கு சிறப்பு அறிவுறுத்தலை வெளியிட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com