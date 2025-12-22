திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (17:21 IST)

மாபெரும் வரவேற்பை பெற்று வரும் ‘அய்யனார் துணை’.. விஜய் டிவி குஷி..!

மாபெரும் வரவேற்பை பெற்று வரும் ‘அய்யனார் துணை’.. விஜய் டிவி குஷி..!
விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'அய்யனார் துணை' சீரியல், நகரம் மற்றும் கிராமம் என இருதரப்பு ரசிகர்களிடமும் அமோக வரவேற்பை பெற்று டிஆர்பி பட்டியலில் சாதனை படைத்து வருகிறது. 
 
பொதுவாக ஒரு தொடர் நகர்ப்புறங்களில் ஹிட் அடித்தால் கிராமங்களில் வரவேற்பு குறையும், ஆனால் இந்த தொடர் இரண்டிலும் முன்னிலையில் உள்ளது.
 
'எதிர்நீச்சல்' புகழ் மதுமிதா மற்றும் அரவிந்த் சேஜு முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கும் இத்தொடர், நான்கு சகோதரர்கள் கொண்ட ஒரு கூட்டு குடும்பத்திற்குள் மூத்த மருமகளாக வரும் நாயகி எதிர்கொள்ளும் சவால்களை மையமாக கொண்டது. விறுவிறுப்பான திரைக்கதையால் ஈர்க்கப்பட்ட ரசிகர்கள், நகர்ப்புறங்களில் 9.5 புள்ளிகளையும், கிராமப்புறங்களில் 8.65 புள்ளிகளையும் இத்தொடருக்கு வழங்கியுள்ளனர்.
 
குறிப்பாக கடந்த புதன்கிழமை ஒளிபரப்பான எபிசோட் 10.2 புள்ளிகளை பெற்று மெகா ஹிட் ஆகியுள்ளது. கூட்டு குடும்ப கதைகளுக்கு மக்கள் மத்தியில் எப்போதும் வரவேற்பு உண்டு என்பதை இந்த தொடரின் வெற்றி மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது. 
 
இந்த சாதனையை கொண்டாடி வரும் 'அய்யனார் துணை' குழுவினருக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துகளை குவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

இங்கு ரீ-டேக் இல்லை.. அஜித் பைக் ரேஸின் ஆவணப்பட வீடியோ வைரல்...!

இங்கு ரீ-டேக் இல்லை.. அஜித் பைக் ரேஸின் ஆவணப்பட வீடியோ வைரல்...!திரைத்துறையில் முன்னணி நடிகராக திகழும் அஜித் குமார், தனது தீராத வேட்கையான கார் பந்தயத்திலும் சர்வதேச அளவில் தடம் பதித்து வருகிறார். சமீபத்தில் மலேசியாவில் நடைபெற்ற கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்ற அவர், இத்தாலியின் வெனிஸ் நகரில் 'ஜென்டில்மேன் டிரைவர்' விருதையும் வென்று சாதனை படைத்தார்.

ஓஹோனு வாழ்ந்து ஓய்ஞ்சு போன தயாரிப்பாளர்கள்! லிங்குசாமி மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன?

ஓஹோனு வாழ்ந்து ஓய்ஞ்சு போன தயாரிப்பாளர்கள்! லிங்குசாமி மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன?திருப்பதி பிரதர்ஸ் என்ற பெயரில் தயாரிப்பு நிறுவனம் நடத்தி அதன் மூலம் ஒரு சில வெற்றி படங்களை கொடுத்தவர் இயக்குனர் லிங்குசாமி.

ரசிகர் கூட்டத்திற்கு இடையே சிக்கி தவித்த சமந்தா.. கடை திறப்பு விழாவில் பரபரப்பு..!

ரசிகர் கூட்டத்திற்கு இடையே சிக்கி தவித்த சமந்தா.. கடை திறப்பு விழாவில் பரபரப்பு..!ஹைதராபாத்தில் நேற்று நடைபெற்ற கடை திறப்பு விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை சமந்தா, கட்டுக்கடங்காத ரசிகர் கூட்டத்திற்கு இடையே சிக்கி தவித்தார். அவரை கண்டதும் உற்சாகமடைந்த ரசிகர்கள், ஒரே நேரத்தில் செல்பி எடுக்கவும் நெருங்கி பார்க்கவும் முயன்றதால் அங்கு தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

விஜயகாந்த் வாழ்க்கை வரலாறு படத்தில் சண்முகபாண்டியன் நடிக்கிறாரா?

விஜயகாந்த் வாழ்க்கை வரலாறு படத்தில் சண்முகபாண்டியன் நடிக்கிறாரா?மறைந்த முன்னணி நடிகரும் தேமுதிக தலைவருமான விஜயகாந்தின் இளைய மகன் சண்முக பாண்டியன், தனது தந்தையின் வாழ்க்கை வரலாற்றுப் படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்ற தனது விருப்பத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

2025ல் 100 கோடியை தாண்டிய தமிழ் படங்கள்! இந்த முறையும் மாஸ் காட்டிய பிரதீப் ரெங்கநாதன்

2025ல் 100 கோடியை தாண்டிய தமிழ் படங்கள்! இந்த முறையும் மாஸ் காட்டிய பிரதீப் ரெங்கநாதன்ஒவ்வொரு வருட இறுதியிலும் அந்த வருடத்தில் சாதனை படைத்த படங்கள் எவை, எந்தெந்த படங்கள் வெற்றியை கொடுத்திருக்கின்றன ,

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com