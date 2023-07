முந்தானை முடிச்சு படத்தில் வரும் வீடு ஷூட்டிங் முடிந்ததும் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா?

தமிழ் சினிமாவின் மாபெரும் ஹிட் திரைப்படங்களில் ஒன்றான முந்தானை முடிச்சு 1983 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸ் ஆகியது. இப்படத்தை கே.பாக்கியராஜ் இயக்கி நடித்திருந்தார். இதில் ஊர்வசி, தவக்களை மற்றும் பலரும் நடித்திருந்தனர். இது நடிகை ஊர்வசி அறிமுகமான திரைப்படம்.

அறிமுக படத்திலேயே அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்து ஹிட் ஹீரோயினாக மாபெரும் புகழ் பெற்றார். மேலும் பாக்யராஜ் சிறந்த நடிகருக்கான பிலிம்பேர் விருதை வென்றார். இதில் தெலுங்கு ,இந்தி ,கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழி படங்களில் ரிமேக் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது. இந்நிலையில் இப்படத்தில் வரும் வீடு ஷூட்டிங் முடிந்ததும் அந்த ஊரின் பள்ளிக்கு கொடுத்துவிட்டார்களாம். இந்த தகவலை தற்போது ஏவிஎம் நிறுவனத்தின் அருணா குகன் ட்விட்டரில் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

