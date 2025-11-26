புதன், 26 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 26 நவம்பர் 2025 (16:52 IST)

இந்த தடவ மிஸ் ஆகாது… அஜித்தின் அட்டகாசம் படத்தின் ரி ரிலீஸ் தேதி உறுதி!

இந்த தடவ மிஸ் ஆகாது… அஜித்தின் அட்டகாசம் படத்தின் ரி ரிலீஸ் தேதி உறுதி!
சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.

இந்நிலையில் அஜித்தின் சூப்பர் ஹிட் படங்களில் ஒன்றான ‘அட்டகாசம்’ அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி ரி ரிலீஸ் ஆகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அறிவிக்கப்பட்டபடி அந்த தேதியில் படம் ரிலீஸாகவில்லை. படத்தை திரையரங்குகளுக்கு விநியோகிக்க முடியாத காரணத்தால் ரிலீஸ் தள்ளிவைக்கப்பட்டது.

படத்தைப் பார்க்க முன்பதிவு செய்திருந்த ரசிகர்களுக்குப் பணம் திருப்பி அனுப்பப்படும் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இப்போது நவம்பர் 28 ஆம் தேதி படம் உறுதியாக ரிலீஸாகும் என அறிவித்துள்ளனர் படக்குழு. சமீபத்தில் படத்தின் புதிய டிரைலரையும் படக்குழு வெளியிட்டது.
 

பட புரோமோஷனுக்காக என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு? பிக்பாஸ் வீட்டில் கீர்த்தியின் மைண்ட் வாய்ஸ்

பட புரோமோஷனுக்காக என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு? பிக்பாஸ் வீட்டில் கீர்த்தியின் மைண்ட் வாய்ஸ்விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பிக்பாஸ் சீசன் 9ல் கடைசியாக வெளியேறினார் கெமி. அந்த எவிக்‌ஷனில் ட்விஸ்ட் வைத்து விஜய் சேதுபதி கொஞ்சம் ஆட்டம் காட்டினார்.

‘கார்த்திகை தீபம்’ தொடரில் இணைந்த விஜய் பட நடிகை.. காவல்துறை அதிகாரி கேரக்டரா?

‘கார்த்திகை தீபம்’ தொடரில் இணைந்த விஜய் பட நடிகை.. காவல்துறை அதிகாரி கேரக்டரா?முன்னணி நடிகர்களுடன் பல படங்களில் நடித்த நடிகை கெளசல்யா, தற்போது ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகிவரும் பிரபலமான 'கார்த்திகை தீபம்' தொடரில் இணைந்துள்ளார்.

எத்தனையோ வெற்றிகளைக் கொடுத்திருந்தாலும் அந்த தோல்வி என்னைப் பாதித்தது – ரகுல் ப்ரீத் வருத்தம்!

எத்தனையோ வெற்றிகளைக் கொடுத்திருந்தாலும் அந்த தோல்வி என்னைப் பாதித்தது – ரகுல் ப்ரீத் வருத்தம்!தெலுங்கு மற்றும் இந்தியில் வெற்றிப் படங்களைக் கொடுத்து முன்னணி நடிகையானவர் ரகுல் ப்ரீத் சிங். இதையடுத்து தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமே ரகுல் ப்ரீத் சிங்குக்கு பெரிய நடிகர்களோடு அமைந்தது. அடுத்தடுத்து மகேஷ் பாபு, கார்த்தி மற்றும் சூர்யா ஆகியோரின் படங்களில் நடித்து ஸ்பெஷல் எண்ட்ரி கொடுத்தார். ஆனால் அவரின் அறிமுகம் கன்னட சினிமாவில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடந்தது.

ஜனநாயகன் படத்தில் நடிக்க எவ்வளவோ முயற்சி செய்தேன்… நடக்கவில்லை – பிரபல நடிகர் வருத்தம்!

ஜனநாயகன் படத்தில் நடிக்க எவ்வளவோ முயற்சி செய்தேன்… நடக்கவில்லை – பிரபல நடிகர் வருத்தம்!முண்டாசுப்பட்டி படம் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் இடம்பிடித்த நடிகர் ராம்தாஸ் அதன் பின்னர் அந்த படத்தில் நடித்த கதாபாத்திரப் பெயரான முனீஸ்காந்த் என்ற பெயராலே அழைக்கபப்ட்டு வருகிறார். தொடர்ந்து பல நகைச்சுவை கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வரும் அவர் குணச்சித்திரம் மற்றும் வில்லன் வேடங்களிலும் நடித்து வருகிறார்.

தொடர் சர்ச்சையாகும் பேச்சு.. தேவயானியின் கணவருக்கு என்ன ஆச்சு?

தொடர் சர்ச்சையாகும் பேச்சு.. தேவயானியின் கணவருக்கு என்ன ஆச்சு?பிரபல பத்திரிக்கையாளர் ஜீவா தன்னுடைய யூடியூப் சேனலில் தேவயானியின் கணவரான ராஜகுமாரனை பற்றி கடுமையாக பேசியிருக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com