ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025
Last Modified: ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (16:36 IST)

ஜொலிக்கும் உடையில் வித்தியாசமானப் போஸ் கொடுத்த அதுல்யா ரவி!

தமிழ் சினிமாவில் குறுகிய காலகட்டத்தில் டப்ஸ்மாஷ், குறும்படம் ஆகியவற்றில் நடித்து பெரிய ஹீரோங்களுக்கு ஈடாக பிரபலமானவர் நடிகை அதுல்யா ரவி. அவர் நடித்த பல குறும்படங்கள் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றதால் இயக்குனர் சமுத்திரக்கனி இயக்கிய "ஏமாளி" படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரம் ஒன்றில் நடிக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது.

தமிழில் அவருக்கு இன்னும் ஹிட் படங்கள் அமையவில்லை. அதனால் இப்போது தெலுங்கு சினிமாவில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இன்ஸ்டாகிராமில் அவர் பகிரும் புகைப்படங்கள் வைரல் ஆகி வரும் நிலையில் இப்போது அவர் மாடர்ன் உடையணிந்து வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் வைரல் ஆகி வருகின்றன.

விஜய்யின் கனவுகள் அனைத்தும் நிறைவேற வாழ்த்துக்கள்: நடிகை த்ரிஷா

விஜய்யின் கனவுகள் அனைத்தும் நிறைவேற வாழ்த்துக்கள்: நடிகை த்ரிஷாநடிகை த்ரிஷா, ஒரு விருது வழங்கும் விழாவில் நடிகர் விஜய் குறித்து பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. அதில் அவர் விஜய்யின் கனவுகள் அனைத்தும் நிறைவேற வாழ்த்துக்கள் என தெரிவித்துள்ளார்,.

இரண்டு நாட்களில் 50 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட்ட மதராஸி!

இரண்டு நாட்களில் 50 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட்ட மதராஸி!அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று முன்தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

விழா மேடையில் புஷ்பா 3 படத்தை அறிவித்த சுகுமார்!

விழா மேடையில் புஷ்பா 3 படத்தை அறிவித்த சுகுமார்!நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில் சுகுமார் இயக்கத்தில் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த புஷ்பா 2 சமீபத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வசூலை வாரிக் குவித்தது. இப்போது வரை கணிசமான திரையரங்குகளில் இந்த படம் ஓடி வருகிறது. படம் திரையரங்குகள் மூலமாக 2000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளது.

ஜெய்பீம் ஞானவேலின் அடுத்த படம் ‘தி தோசா கிங்’… முக்கிய வேடத்தில் மோகன்லால்!

ஜெய்பீம் ஞானவேலின் அடுத்த படம் ‘தி தோசா கிங்’… முக்கிய வேடத்தில் மோகன்லால்!தமிழகம் முழுவதும் பிரபலமான வழக்கான சரவணபவன் ராஜகோபால் – ஜீவஜோதி – பிரின்ஸ் சாந்தகுமார் வழக்கு கடந்த ஆண்டு இறுதியில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. ஜீவஜோதியின் கணவரைக் கொன்றதற்காக சரவண பவன் உரிமையாளர் ராஜகோபாலுக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது.

இந்த வாரத்தில் 150 கோடி ரூபாய்… மின்னல் வேகத்தில் செல்லும் ‘லோகா’ படத்தின் வசூல்!

இந்த வாரத்தில் 150 கோடி ரூபாய்… மின்னல் வேகத்தில் செல்லும் ‘லோகா’ படத்தின் வசூல்!ஓனம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் டோம்னிக் எழுதி இயக்கியுள்ள ‘லோகா’ திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

