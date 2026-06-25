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இதான் ஹேர்ஸ்டைல்!.. இதான் லுக்கு!.. தர்மன் புது போஸ்டரை பகிர்ந்த அஸ்வத்!...
நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வந்த ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கிட்டத்தட்ட முடிந்துவிட்ட நிலையில் ரஜினி தனது புதிய படத்திற்கு தயாராகி விட்டார். ரஜினியின் அடுத்த படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்க ரஜினியின் நண்பர் கமல் தனது ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவிருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.
இந்த படத்திற்கு தர்மன் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நேற்று இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டது. மருத்துவர் உடலில் இருக்கும் ரஜினி ஒருவரை அடித்து கீழே போட்டு அவர் மீது தன் காலை வைத்திருப்பது போல போஸ்டரை டிசைன் செய்திருந்தார்கள்.
நேற்று செய்தியாளரிடம் பேசிய அஸ்வத் மாரிமுத்து ‘இந்த படத்தில் ரஜினி சார் ஒரு டெட்லி டாக்டராக வருகிறார்’ எனக்கூறி ஹைப் ஏற்றினார். மேலும், ‘படையப்பா, வேட்டையாடு விளையாடு ஆகிய இரண்டு படங்களின் கலவையாக தர்மன் இருக்கும்’ எனவும் அவர் கூறினார்.
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இந்நிலையில், தர்மன் படத்தின் புதிய போஸ்டரை அஸ்வத் மாரிமுத்து சமூகவலத்தளங்களில் வெளியிட்டு ‘இதுதான் ஹேர் ஸ்டைல்.. இதுதான் லுக்’ என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.
இந்த படத்திற்கு தர்மன் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நேற்று இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டது. மருத்துவர் உடலில் இருக்கும் ரஜினி ஒருவரை அடித்து கீழே போட்டு அவர் மீது தன் காலை வைத்திருப்பது போல போஸ்டரை டிசைன் செய்திருந்தார்கள்.
நேற்று செய்தியாளரிடம் பேசிய அஸ்வத் மாரிமுத்து ‘இந்த படத்தில் ரஜினி சார் ஒரு டெட்லி டாக்டராக வருகிறார்’ எனக்கூறி ஹைப் ஏற்றினார். மேலும், ‘படையப்பா, வேட்டையாடு விளையாடு ஆகிய இரண்டு படங்களின் கலவையாக தர்மன் இருக்கும்’ எனவும் அவர் கூறினார்.
.
இந்நிலையில், தர்மன் படத்தின் புதிய போஸ்டரை அஸ்வத் மாரிமுத்து சமூகவலத்தளங்களில் வெளியிட்டு ‘இதுதான் ஹேர் ஸ்டைல்.. இதுதான் லுக்’ என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.
இதான் ஹேர்ஸ்டைல்!.. இதான் லுக்கு!.. தர்மன் புது போஸ்டரை பகிர்ந்த அஸ்வத்!...
முதல்முறையாக திரைப்படமாகும் வெப்சீரிஸ்.. இறந்த கேரக்டர்கள் உயிருடன் வரும் வகையில் கதையில் மாற்றம்...!
இந்திய திரையுலகில் பெரும் அலையை ஏற்படுத்திய 'மிர்ஸாபூர்' இணைய தொடர், தற்போது தியேட்டர் திரைப்படமாக உருவெடுத்துள்ளது. ‘மிர்ஸாபூர்: தி மூவி’ திரைப்படத்தின் அதிரடியான முதல் டீசர் அண்மையில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ஓடிடி தளத்திலிருந்து வெள்ளித்திரைக்கு இந்த தொடர் மாறுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.