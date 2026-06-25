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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (21:07 IST)

இதான் ஹேர்ஸ்டைல்!.. இதான் லுக்கு!.. தர்மன் புது போஸ்டரை பகிர்ந்த அஸ்வத்!...

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Publish: Thu, 25 Jun 2026 (21:07 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (21:08 IST)
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நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வந்த ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கிட்டத்தட்ட முடிந்துவிட்ட நிலையில் ரஜினி தனது புதிய படத்திற்கு தயாராகி விட்டார். ரஜினியின் அடுத்த படத்தை அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்க ரஜினியின் நண்பர் கமல் தனது ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவிருக்கிறார். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.

இந்த படத்திற்கு தர்மன் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நேற்று இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டது. மருத்துவர் உடலில் இருக்கும் ரஜினி ஒருவரை அடித்து கீழே போட்டு அவர் மீது தன் காலை வைத்திருப்பது போல போஸ்டரை டிசைன் செய்திருந்தார்கள்.

நேற்று செய்தியாளரிடம் பேசிய அஸ்வத் மாரிமுத்து ‘இந்த படத்தில் ரஜினி சார் ஒரு டெட்லி டாக்டராக வருகிறார்’ எனக்கூறி ஹைப் ஏற்றினார். மேலும், ‘படையப்பா, வேட்டையாடு விளையாடு ஆகிய இரண்டு படங்களின் கலவையாக தர்மன் இருக்கும்’ எனவும் அவர் கூறினார்.

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இந்நிலையில், தர்மன் படத்தின் புதிய போஸ்டரை அஸ்வத் மாரிமுத்து சமூகவலத்தளங்களில் வெளியிட்டு ‘இதுதான் ஹேர் ஸ்டைல்.. இதுதான் லுக்’ என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.
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பாலகிருஷ்ணன்

இதான் ஹேர்ஸ்டைல்!.. இதான் லுக்கு!.. தர்மன் புது போஸ்டரை பகிர்ந்த அஸ்வத்!...

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