  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. aswath marimuthu sharing experence witth rajini
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (20:38 IST)

ரஜினி சார் வேறலெவல்!.. Gen Z வைப்.. சான்சே இல்ல!.. தர்மன் அனுபவம் பகிரும் அஸ்வத் மாரிமுத்து!...

aswath marimuthu
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (20:40 IST)
google-news
ஓ மை கடவுளே, டிராகன் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து தற்போது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வைத்து தர்மன் என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் ரஜினி மருத்துவராக நடித்து வருகிறார். மேலும், அவரின் மனைவியாக சிம்ரனும், மகளாக ராஷி கண்ணாவும் நடித்து வருகிறார்கள்.

மேலும் ரஜினியின் மருமகனாக தெலுங்கு நடிகர் ராம் பொத்தினேனி நடித்து வருகிறார். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் இந்த படம் தொடர்பாக பேசிய அஸ்வத் மாரிமுத்து ‘அக்டோபர் மாதம் தர்மன் படத்தின் சூட்டிங் முடிந்துவிடும். ஏற்கனவே இரண்டுகட்ட படப்பிடிப்புகள் முடிந்து விட்டன. ரஜினி சார் ஜென் சி வைபில் இருக்கிறார்.. கண்டிப்பாக தர்மன் திரைப்படம் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும்.. செம ஜாலியா இருக்கு...

என்னுடைய முந்தைய படங்களின் ஹீரோக்கள் அசோக் செல்வன், பிரதிப் ஆகியோர் என் நண்பர்கள். ஆனால் ரஜினி சாரை போல ஒரு இனிமையான மனிதரை நான் பார்த்ததே இல்லை.. நெல்சன் சொன்னது போல அவர் ஒரு அற்புதமான மனிதர். நான் எப்போதெல்லாம் அவரின் அருகில் செல்கிறானோ அப்போதெல்லாம் அவர் எழுந்து நிற்கிறார்.. ‘ஏன் சார்?’ என்று கேட்டால் அது ஒரு இயக்குனருக்கு கொடுக்கும் மரியாதை என அவர் சொல்கிறார்.. அவரைப் போல் ஒரு மனிதரை பார்ப்பது கடினம்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் ரிலீஸ்!.. விஜய் சேதுபதி ரசிகர்களுக்கு செம ட்ரீட்!..

ரஜினி சார் வேறலெவல்!.. Gen Z வைப்.. சான்சே இல்ல!.. தர்மன் அனுபவம் பகிரும் அஸ்வத் மாரிமுத்து!...

ரஜினி சார் வேறலெவல்!.. Gen Z வைப்.. சான்சே இல்ல!.. தர்மன் அனுபவம் பகிரும் அஸ்வத் மாரிமுத்து!...ஓ மை கடவுளே, டிராகன் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து தற்போது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வைத்து தர்மன் என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் ரிலீஸ்!.. விஜய் சேதுபதி ரசிகர்களுக்கு செம ட்ரீட்!..

தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் ரிலீஸ்!.. விஜய் சேதுபதி ரசிகர்களுக்கு செம ட்ரீட்!..தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் விஜய் சேதுபதி. வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களை தேர்ந்தெடுத்து இயல்பான நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்களிடம் நெருக்கமானவர் இவர்.

சூப்பர் மேன் கதையில் நடிக்கும் விஷ்ணு விஷால்!.. பட்ஜெட் இவ்வளவு கோடியா!..

சூப்பர் மேன் கதையில் நடிக்கும் விஷ்ணு விஷால்!.. பட்ஜெட் இவ்வளவு கோடியா!..தமிழில் பல திரைப்படங்களில் நடித்தவர் விஷ்ணு விஷால். வெண்ணிலா கபடிக்குழு படம் மூலம் நடிக்க துவங்கி அதன்பின் 20க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துவிட்டார்.

இந்த சம்பளத்துக்கு நடிக்க முடியாது!.. அஜித் படத்திலிருந்து மோகன்லால் விலகிய காரணம்!..

இந்த சம்பளத்துக்கு நடிக்க முடியாது!.. அஜித் படத்திலிருந்து மோகன்லால் விலகிய காரணம்!..அஜித் நடித்த குட் பேட் அக்லி படம் வெளியாகி ஒரு வருடம் ஆகிவிட்டது.

நான் ரஜினி சாரை பார்த்துட்டேன்.. பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டேன்.. துள்ளி குதித்த காயடு லோஹர்...

நான் ரஜினி சாரை பார்த்துட்டேன்.. பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டேன்.. துள்ளி குதித்த காயடு லோஹர்...நடிகர் ரஜினிகாந்தை எதிர்பாராத விதமாக விமானத்தில் சந்தித்த நடிகை காயடு லோஹர், அந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.