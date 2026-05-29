  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. aswath marimuthu doing came role in new movie
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 29 May 2026 (19:05 IST)

பிரதீப் ரங்கநாதன் படத்தில் நடிகராக அஸ்வத் மாரிமுத்து!.. இது வேறலெவல் அப்டேட்...

aswath
Publish: Fri, 29 May 2026 (19:05 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (19:08 IST)
google-news
குறும்படங்களை இயக்கி வந்த பிரதீப் ரங்கநாதன் ஜெயம் ரவி வைத்து இயக்கிய கோமாளி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமா உலகில் இயக்குனராக அறிமுகமானார். முதல் படமே சூப்பர் ஹிட் அடித்தது. அதன்பின் அவரே இயக்கி அவரே ஹீரோவாக நடித்து வெளியான லவ் டுடே படமும் நல்ல வசூலை பெற்றது.

இதனால், முன்னனி நடிகர்களில் ஒருவராக மாறினார். அடுத்து ஓ மை கடவுளே படத்தை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்து வெளியான டிராகன் திரைப்படமும் சூப்பர் ஹிட் அடித்து 100 கோடி வசூலை பெற்றது. அடுத்து வெளியான Dude படமும் வசூலை அள்ளியது.

இப்படி தொடர்ந்து ஹீரோவாக மூன்று வெற்றி படங்களை கொடுத்ததால் பிரதீப் ரங்கநாதனின் மார்கெட் எங்கேயோ சென்றுவிட்டது. இந்நிலையில், இதுவரை இயக்குனராக இருந்த பிரதீப் ரங்கநாதன் தற்போது தயாரிப்பாளராக மாறியுள்ளார். அவர் தயாரிக்கும் முதல் படத்தில் மமிதா பைஜு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கவுள்ளார். ஏனெனில், இது பெண்ணை  மையாமாக கொண்டு உருவாகும் திரைப்படம். அதோடு இந்த படத்தில் ஒரு சிறப்பு வேடத்தில் டிராகன் பட இயக்குனர் அஸ்வத் மாரிமுத்துவும் நடிக்கவுள்ளாராம்.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

குஷ்புவோட மருமகன் இவர்தான்!.. வெளியான குடும்ப போட்டோ!...

குஷ்புவோட மருமகன் இவர்தான்!.. வெளியான குடும்ப போட்டோ!...வருஷம் 16 திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கியவர் குஷ்பு. இவர் மும்பையை சேர்ந்தவர்.

15 நாட்களில் கருப்பு செய்த வசூல் சாதனை!.. இனிமே சூர்யா காட்டுல மழைதான்!...

15 நாட்களில் கருப்பு செய்த வசூல் சாதனை!.. இனிமே சூர்யா காட்டுல மழைதான்!...சிங்கம் 2-வுக்கு பின் சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் இதுவரை அமையவில்லை.

தியாகராஜன் குமாரராஜா படத்தில் நடிக்கும் கார்த்திக் சுப்பராஜ்!.. இது புதுசு!...

தியாகராஜன் குமாரராஜா படத்தில் நடிக்கும் கார்த்திக் சுப்பராஜ்!.. இது புதுசு!...குறும்படங்களை இயக்கி வந்தவர் கார்த்திக் சுப்பராஜ். விஜய் சேதுபதியை வைத்து பீட்சா என்கிற படத்தை இயக்கி கவனம் ஈர்த்தார்.

பிரதீப் ரங்கநாதன் படத்தில் நடிகராக அஸ்வத் மாரிமுத்து!.. இது வேறலெவல் அப்டேட்...

பிரதீப் ரங்கநாதன் படத்தில் நடிகராக அஸ்வத் மாரிமுத்து!.. இது வேறலெவல் அப்டேட்...குறும்படங்களை இயக்கி வந்த பிரதீப் ரங்கநாதன் ஜெயம் ரவி வைத்து இயக்கிய கோமாளி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமா உலகில் இயக்குனராக அறிமுகமானார்.

சம்பளத்தை விட்டு கொடுத்த ஹெச்.வினோத்!.. கறாரா வாங்கிய ஆர்.ஜே.பாலாஜி!..

சம்பளத்தை விட்டு கொடுத்த ஹெச்.வினோத்!.. கறாரா வாங்கிய ஆர்.ஜே.பாலாஜி!..சதுரங்க வேட்டை திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் ஹெச்.வினோத். அதன்பின் தீரன் அதிகாரம் ஒன்று, நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை, துணிவு ஆகிய படங்களை இயக்கினார். விஜயை வைத்து இவரை ஏற்றிய ஜனநாயகன் திரைப்படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை.