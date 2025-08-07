வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (10:02 IST)

சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாகும் ஆர்யா?... எந்த படத்தில் தெரியுமா?

கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி நல்ல விமர்சனங்களையும் வசூலையும் குவித்தது பீல்குட் படமான குட்னைட். பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் ரிலீஸான இந்த படம் பலரது பாராட்டுகளையும்  குவித்தது. இந்த படத்தில் ஜெய்பீம் புகழ் மணிகண்டன், ரமேஷ் திலக், பாலாஜி சக்திவேல் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தை இயக்குனர் விநாயக் சந்திரசேகர் இயக்கி இருந்தார்.

இந்த படத்தின் வெற்றியால் கவனிக்கப்படும் இயக்குனரானார் விநாயக் சந்திரசேகர். இந்நிலையில் இவர் இப்போது தனது அடுத்த அடுத்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனை இயக்க உள்ளார். இந்த படத்தின் மோகன்லால் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க வுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தை பேஷன் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கவுள்ளார்.

இந்த ஆண்டு இறுதியில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்கும் என சொல்லப்படுகிறது. இதற்கிடையில் இந்த படத்தில் வில்லனாக நடிக்க ஆர்யாவைப் படக்குழு அனுகியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே வேட்டுவம் படத்தில் ஆர்யா வில்லனாக நடிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 

விக்டிம்மா?... குற்றவாளியா?... லெஜண்ட்டா? – கவனம் ஈர்க்கும் அனுஷ்காவின் ‘காட்டி’ டிரைலர்!

விக்டிம்மா?... குற்றவாளியா?... லெஜண்ட்டா? – கவனம் ஈர்க்கும் அனுஷ்காவின் ‘காட்டி’ டிரைலர்!சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை தென்னிந்திய சினிமாவில் உச்ச நடிகையாக இருந்தவர் நடிகை அனுஷ்கா. தனது கதாபாத்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் இவர் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார். அந்த மாதிரி கதைக்களங்களில் அவர் நடித்த அருந்ததி, ருத்ரமாதேவி போன்ற படங்கள் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது.

சோனு சூட் படம் மூலமாக பாலிவுட் படத்தில் அறிமுகமாகிறார் இசையமைப்பாளர் சாம் சி எஸ்?

சோனு சூட் படம் மூலமாக பாலிவுட் படத்தில் அறிமுகமாகிறார் இசையமைப்பாளர் சாம் சி எஸ்?தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக இருப்பவர் சாம் சி எஸ். விக்ரம் வேதா மற்றும் கைதி ஆகிய படங்களுக்கு இசையமைத்ததன் மூலம் கவனம் பெற்றவர் சாம் சிஎஸ். கைதி படத்தின் பாடல்களே இல்லை என்றாலும் இவர் அமைத்த பின்னணி இசை ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது.

கூலி படத்தைத் திரையிட ஆர்வம் காட்டாத வட இந்திய மல்டிப்ளக்ஸ் திரையரங்குகள்… நேரடியாகக் களமிறங்கிய அமீர்கான்!

கூலி படத்தைத் திரையிட ஆர்வம் காட்டாத வட இந்திய மல்டிப்ளக்ஸ் திரையரங்குகள்… நேரடியாகக் களமிறங்கிய அமீர்கான்!இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்றாக ரஜினிகாந்த்- லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்துள்ள ‘கூலி’ படம் அமைந்துள்ளது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

அஜித்குமார் ரேஸிங் அணியில் இணைந்த நரேன் கார்த்திகேயன்.. ஆச்சரிய தகவல்..!

அஜித்குமார் ரேஸிங் அணியில் இணைந்த நரேன் கார்த்திகேயன்.. ஆச்சரிய தகவல்..!தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் அஜித்குமார், கார் பந்தயங்களில் தீவிர ஆர்வம் கொண்டவர் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. தனது ஆர்வத்தை அவர் தொழில்முறை ரீதியாகவும் வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், அவரது "AK Racing" அணியில் இந்தியாவின் முதல் ஃபார்முலா 1 (F1) பந்தய வீரரான நரேன் கார்த்திகேயன் இணைந்துள்ளார். இந்த செய்தி, அஜித் மற்றும் கார் பந்தய ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மீண்டும் புத்துணர்ச்சி பெறும் சிவகார்த்திகேயன் - சிபி சக்கரவர்த்தி படம்.. இசையமைப்பாளர் இவரா?

மீண்டும் புத்துணர்ச்சி பெறும் சிவகார்த்திகேயன் - சிபி சக்கரவர்த்தி படம்.. இசையமைப்பாளர் இவரா?சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கிய 'டான்' திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, மீண்டும் இந்த கூட்டணி ஒரு புதிய படத்தில் இணையவிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

