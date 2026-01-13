செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026
செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026

அருண் விஜய் இயக்கும் அடுத்த பட இயக்குனர் இவர் தான்.. அதிரடி தகவல்..!

தமிழ் சினிமாவில் கிராமத்து பின்னணியிலான ஆக்ஷன் படங்களுக்கு புகழ்பெற்ற இயக்குநர் முத்தையா, தனது அடுத்த படத்தில் நடிகர் அருண் விஜய்யுடன் இணையவுள்ளார். 
 
அண்மையில் செய்தியாளர்களிடம் அருண் விஜய் பேசுகையில் இதனை உறுதிப்படுத்தினார். இந்த புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு வரும் மார்ச் மாதம் தொடங்கவுள்ளது. முத்தையா பாணியிலான மண் மணம் மாறாத அதிரடி ஆக்ஷன் கதையில் அருண் விஜய் நடிக்கவிருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இதற்கிடையில், இயக்குநர் முத்தையா தனது மகன் நிதின் முத்தையாவை கதாநாயகனாக அறிமுகப்படுத்தி இயக்கியுள்ள 'சுள்ளான் சேது' திரைப்படம் விரைவில் திரைக்கு வரத் தயாராக உள்ளது. இப்படத்தின் இறுதிக்கட்டப் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. 
 
தன் மகனின் அறிமுக படத்தைத் தொடர்ந்து, அருண் விஜய்யுடனான படத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் தலைப்பு குறித்த தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
