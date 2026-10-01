பிள்ளைங்களுக்கே காசு கொடுக்கல!. எனக்கு கொடுப்பாரா?!.. ஆர்த்தி கோபம்!...
ஜெயம் திரைப்படம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகி பல படங்களில் நடித்தவர் ரவி. ஆர்த்தி என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டார். ஆனால், சில வருடங்களுக்கு முன்பு தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிவதாக அறிவித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.
தான் சம்பாதித்த பணத்தையெல்லாம் ஆர்த்தியும் அவரது தாயாரும் எடுத்துக் கொண்டதாகவும்,தனது பெயரில் ஒரு வங்கி கணக்கு கூட இல்லை எனவும், செலவுக்கு கூட பணம் கொடுக்காமல் ஆர்த்தி தன்னை அசிங்கப்படுத்தியதாகவும் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டுகளை கூறினார். அதோடு, கோவாவை சேர்ந்த மனநல சிகிச்சை நிபுணர் மற்றும் பாடகி கென்னிஷாவோடு ரவி நெருக்கமானார். ஆனால், அவரை தனது தோழி என்று மட்டுமே ரவி கூறி வருகிறார்.
ஆனால், ரவியின் குற்றச்சாட்டுகளை அவரின் மனைவி ஆர்த்தி மறுத்தார். பிள்ளைகளின் படிப்பு செலவுக்கு கூட ரவி பணம் கொடுக்கவில்லை, குழந்தைகளிடம் பேசவதும் இல்லை என்றெல்லாம் புகார் கூறினார். தற்போது இருவர் தொடர்பான விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது.
இந்நிலையில் ஆர்த்தி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை பகிர்ந்தார். அதற்கு நெட்டிசன் ஒருவர் ‘உனக்கு வேற ஏதும் வேலை இல்லையா? ரவி கொடுக்கும் படத்தில் ஜாலியாக இருக்கிறாயா?’ என்று பதிவிட்டிருந்தார். அதற்கு பதில் அளித்த ஆர்த்தி ‘அவர் பணம் கொடுத்தால் ஜாலியாக இருக்கலாம்.. ஆனால் பிள்ளைகளுக்கே கொடுக்கவில்லையே’ என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.
ஆனால், ரவியின் குற்றச்சாட்டுகளை அவரின் மனைவி ஆர்த்தி மறுத்தார். பிள்ளைகளின் படிப்பு செலவுக்கு கூட ரவி பணம் கொடுக்கவில்லை, குழந்தைகளிடம் பேசவதும் இல்லை என்றெல்லாம் புகார் கூறினார். தற்போது இருவர் தொடர்பான விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது.
இந்நிலையில் ஆர்த்தி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை பகிர்ந்தார். அதற்கு நெட்டிசன் ஒருவர் ‘உனக்கு வேற ஏதும் வேலை இல்லையா? ரவி கொடுக்கும் படத்தில் ஜாலியாக இருக்கிறாயா?’ என்று பதிவிட்டிருந்தார். அதற்கு பதில் அளித்த ஆர்த்தி ‘அவர் பணம் கொடுத்தால் ஜாலியாக இருக்கலாம்.. ஆனால் பிள்ளைகளுக்கே கொடுக்கவில்லையே’ என்று பதிவிட்டிருக்கிறார்.