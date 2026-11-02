33 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் திரைக்கு வரும் ஜென்டில்மேன்
தமிழ் சினிமாவில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய திரைப்படங்களில் ஒன்றான அர்ஜூனின் ஜென்டில்மேன் மீண்டும் திரையரங்குகளை அலங்கரிக்க வருகிறது. வரும் டிசம்பர் 11-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் இப்படம் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. குறிப்பாக, புதுப்பிக்கப்பட்ட 4K காட்சித் தரம் மற்றும் Dolby Atmos ஒலி தொழில்நுட்பத்துடன் படம் வெளியாக இருப்பது ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1993-ம் ஆண்டு வெளியான ஜென்டில்மேன் படத்தின் மூலம்தான் இயக்குநராக அறிமுகமானார் ஷங்கர் . பிரமாண்ட தயாரிப்புகளுக்குப் பெயர் பெற்ற கே.டி.குஞ்சுமோன் தயாரித்த இப்படத்தில் அர்ஜூன் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார். மதுபாலா, கவுண்டமணி, செந்தில், சரண் ராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருந்தனர்.
முதலில் இந்தப் படத்தின் கதாநாயகனாக சரத்குமார் நடிக்க இருந்ததாகவும், பின்னர் சில காரணங்களால் அவர் விலகியதைத் தொடர்ந்து அர்ஜூன் கதாநாயகனாக ஒப்பந்தமானதாகவும் கூறப்படுகிறது. அந்த வாய்ப்பு அர்ஜூனின் திரைப்பயணத்தில் மிக முக்கியமான திருப்புமுனையாக மாறியது. பகலில் அப்பளம் தயாரிக்கும் தொழிலதிபராக இருக்கும் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற கிச்சா இரவு நேரத்தில் பணக்காரர்களிடமிருந்து கொள்ளையடிக்கும் மர்ம நபராக மாறுகிறார். அவர் ஏன் கொள்ளையடிக்கிறார்? கொள்ளையடித்த பணத்தை எதற்காக பயன்படுத்துகிறார்? அவரது வாழ்க்கையில் நடந்த சோகம் என்ன? என்பதே படத்தின் முக்கியக் கதை.
கல்வி வாய்ப்புகளில் நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் சமூக பிரச்சினைகளை விறுவிறுப்பான கமர்ஷியல் திரைக்கதையுடன் ஷங்கர் பேசியிருந்தார். அதேபோல் கவுண்டமணி - செந்தில் கூட்டணியின் நகைச்சுவைக் காட்சிகளும் படத்திற்கு மிகப்பெரிய பலமாக அமைந்தன. அவை இன்றும் ரசிகர்களால் ரசிக்கப்படுகின்றன.
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் இசை ஜென்டில்மேன் படத்தின் மற்றொரு மிகப்பெரிய பலம். சிக்கு புக்கு ரயிலே , ஒட்டகத்த கட்டிக்கோ , உசிலம்பட்டி பெண்குட்டி உள்ளிட்ட பாடல்கள் பட்டிதொட்டியெங்கும் ஹிட்டாகின. பல ஆண்டுகள் கடந்த பிறகும் இந்தப் பாடல்களுக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் தனி வரவேற்பு உள்ளது. வெளியான காலத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற ஜென்டில்மேன் பல திரையரங்குகளில் நீண்ட நாட்கள் ஓடி சாதனை படைத்தது. குறிப்பாக அர்ஜூனின் சினிமா வாழ்க்கைக்கும், இயக்குநர் ஷங்கரின் திரைப்பயணத்திற்கும் இப்படம் முக்கியமான அடித்தளமாக அமைந்தது.
இந்நிலையில், பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஜென்டில்மேன் மீண்டும் ரசிகர்களை சந்திக்க வருகிறது. டிசம்பர் 11-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ள இப்படத்தை புதிய தலைமுறை ரசிகர்களும் பெரிய திரையில் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக, கல்வி மற்றும் சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை மையமாகக் கொண்டு பேசப்பட்ட ஜென்டில்மேன் படத்தின் கதைக்களம் இன்றைய காலகட்டத்திலும் பொருந்தக்கூடியதாக இருப்பதால், ரீ-ரிலீஸிலும் படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.