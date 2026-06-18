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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (11:07 IST)

வசூலில் பிளாஸ்ட் அடித்த அர்ஜுன்: 21 நாட்களில் ரூ.75 கோடி கடந்து சாதனை!

blast movie box office
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (11:07 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (11:10 IST)
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ஆக்ஷன் கிங்  அர்ஜுன் நடிப்பில் கடந்த மே மாதம் 28-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வரும் திரைப்படம் பிளாஸ்ட் . ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மென்ட்  நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தத் திரைப்படத்தின் மூலம் சுபாஷ் கே ராஜ் இயக்குனராக அறிமுகமாகியுள்ளார்.
இப்படத்தில் அர்ஜுனுடன் இணைந்து அபிராமி, 'லவ் டுடே' புகழ் பிரீத்தி முகுந்தன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஒரு தற்காப்புக் கலை குடும்பம் தங்களுக்கு நடக்கும் அநீதிக்கு எதிராக எப்படிப் போராடுகிறது என்ற கதைக்களத்துடன், அதிரடி ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து உருவாக்கப்பட்ட இப்படம், வர்த்தக ரீதியாக யாரும் எதிர்பார்க்காத இமாலய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.
 
 
படம் வெளியாகி 21 நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையில், sacnilk  இணையதளத் தரவுகளின்படி இதன் அதிகாரப்பூர்வ வசூல் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன:
 
இந்திய அளவிலான மொத்த வசூல் (Gross): ரூ. 56.56 கோடி,  இந்திய அளவிலான நிகர வசூல் (Net): ரூ. 49.21 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.
 
உலகளாவிய மொத்த வசூல் ரூ. 75 கோடியை தாண்டியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. வெறும் 13 முதல் 18 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இப்படம், ரிலீசான முதல் வாரத்திலேயே பிரேக்-ஈவன் இலக்கை எட்டி நடப்பு 2026-ஆம் ஆண்டின் மிக லாபகரமான பிளாக்பஸ்டர்  படங்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது.
கே.ஜி.எஃப் மற்றும் சலார் படங்களின் புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூர் இந்த படத்தின் மூலம் முதன்முறையாக தமிழில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகியுள்ளார். இவருடைய பின்னணி இசை படத்தின் ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்குப் பெரும் பலமாக அமைந்துள்ளது. ஆரம்பத்தில் இளைஞர்களைக் கவர்ந்த இந்தத் திரைப்படம், இரண்டே வாரங்களில் குடும்பங்கள் மற்றும் பெண் ரசிகர்களைத் திரையரங்குகளுக்கு இழுத்து மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டையை நடத்தியுள்ளது.
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பாலகிருஷ்ணன்

வசூலில் பிளாஸ்ட் அடித்த அர்ஜுன்: 21 நாட்களில் ரூ.75 கோடி கடந்து சாதனை!

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