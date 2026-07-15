  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. arasan movie shooting is stopped now
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (19:31 IST)

அரசன் ஷூட்டிங் நிறுத்தம்!.. துபாய்க்கு போன சிம்பு!.. நடப்பது என்ன?...

arasan
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (19:37 IST)
google-news
சின்ன வயதிலிருந்தே சினிமாவில் இருந்தும், சிறந்த நடிகராக இருந்தும் மற்ற நடிகர்களை போல தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிக்காதவர் சிம்பு. அவ்வப்போது படங்களுக்கு இடைவெளி விட்டுவிடுவார். ஒருபக்கம் அவர் நடிக்கும் படங்கள் வெளியாகும் போது கண்டிப்பாக பிரச்சனையை சந்திக்கும்.

அதற்கு பெரும்பாலும் சிம்புவே காரணமாக இருப்பார். சிம்பு தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அரசன் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படம் கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் துவங்கப்பட்டது. இந்த வருடம் செப்டம்பர் வந்தால் ஒரு வருடம் முடிகிறது. இந்த படத்தின் காட்சிகளை கோவில்பட்டி மற்றும் சென்னை என மாறிமாறி எடுத்து வந்தார் வெற்றிமாறன். இந்நிலையில்தான், இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தற்போது நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

அடுத்து நடிக்கவுள்ள காட்சிகளில் சிம்பு இன்னும் கொஞ்சம் இளமையாக தெரிய வேண்டும் என்பதால் உடல் எடையை குறைக்கும் முயற்சியில் சிம்பு இறங்கியிருக்கிறார். அதோடு, அவர் துபாய்க்கு சென்றுவிட்டார். இந்த இடைவெளியில் இதுவரை எடுத்த காட்சிகளை எடிட்டிங் செய்யும் பணியில் வெற்றிமாறன் ஈடுபட்டிருக்கிறாராம்.

அரசன் ஷூட்டிங் நிறுத்தம்!.. துபாய்க்கு போன சிம்பு!.. நடப்பது என்ன?...

அரசன் ஷூட்டிங் நிறுத்தம்!.. துபாய்க்கு போன சிம்பு!.. நடப்பது என்ன?...சின்ன வயதிலிருந்தே சினிமாவில் இருந்தும், சிறந்த நடிகராக இருந்தும் மற்ற நடிகர்களை போல தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிக்காதவர் சிம்பு.

மமிதாவும் இல்ல.. சஞ்சனாவும் இல்ல!.. தனுஷின் புதிய படத்தில் அந்த நடிகை!...

மமிதாவும் இல்ல.. சஞ்சனாவும் இல்ல!.. தனுஷின் புதிய படத்தில் அந்த நடிகை!...கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் தனுஷ். மற்ற நடிகர்கள் போல இடைவெளி விடாமல் தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார் தனுஷ்.

படத்தை உடனே ரிலீஸ் பண்ணுங்க!.. ஹெச்.வினோத் பண்ண சம்பவம்!..

படத்தை உடனே ரிலீஸ் பண்ணுங்க!.. ஹெச்.வினோத் பண்ண சம்பவம்!..விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகவிருந்த நிலையில் படத்திற்கு தனக்கு சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை.

ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த தயாரிப்பாளர்!. விஜய் ஃபேன்ஸ் ஹேப்பி!..

ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த தயாரிப்பாளர்!. விஜய் ஃபேன்ஸ் ஹேப்பி!..நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் கடைசியாக நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

23 அன்று வெளியாகும் ஜனநாயகன்?

23 அன்று வெளியாகும் ஜனநாயகன்?தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரும் தற்போதைய முதல்வருமான விஜய் நடிப்பில் வெளிவர உள்ள படம் ஜனநாயகன். விஜயின் இறுதி படமான இதில்