தீபாவளி ரிலீசிலிருந்து விலகும் அரசன்!.. கரண்ட் அப்டேட் இதுதான்!..
கலைப்புலி தாணு தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துவரும் திரைப்படம் அரசன். இந்த படத்தில் சிம்பு, விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து வருகிறார்கள்.
ஒருபக்கம் இந்த படத்தின் கிளைக்கதையாக ராஜன் வகையரா என்ற படத்தையும் வெற்றிமாறன் இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் கென் கருணாஸ் மற்றும் அமீர் ஆகியோர் நடித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில்தான், அரசன் படத்தின் நான்காம் கட்ட படப்பிடிப்பு இன்னும் சில நாட்களில் சென்னையில் துவங்கவிருக்கிறது. தற்போது விஜய் சேதுபதி மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார். சில நாட்களில் அவர் அரசன் பட ஷூட்டிங்கில் கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார்.
அப்போது சிம்பு, விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா தொடர்பான காட்சிகளை படமாக்க வெற்றிமாறன் திட்டமிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம் இந்த வருட தீபாவளிக்கு அரசனை வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால் இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிப் போகும் என்கிறார்கள்.
ஒருபக்கம் இந்த படத்தின் கிளைக்கதையாக ராஜன் வகையரா என்ற படத்தையும் வெற்றிமாறன் இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் கென் கருணாஸ் மற்றும் அமீர் ஆகியோர் நடித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில்தான், அரசன் படத்தின் நான்காம் கட்ட படப்பிடிப்பு இன்னும் சில நாட்களில் சென்னையில் துவங்கவிருக்கிறது. தற்போது விஜய் சேதுபதி மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார். சில நாட்களில் அவர் அரசன் பட ஷூட்டிங்கில் கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார்.