  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. arasan movie release date may postpone
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (14:14 IST)

தீபாவளி ரிலீசிலிருந்து விலகும் அரசன்!.. கரண்ட் அப்டேட் இதுதான்!..

arasan
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (14:18 IST)
google-news
கலைப்புலி தாணு தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துவரும் திரைப்படம் அரசன். இந்த படத்தில் சிம்பு, விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து வருகிறார்கள்.

ஒருபக்கம் இந்த படத்தின் கிளைக்கதையாக ராஜன் வகையரா என்ற படத்தையும் வெற்றிமாறன் இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் கென் கருணாஸ் மற்றும் அமீர் ஆகியோர் நடித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில்தான், அரசன் படத்தின் நான்காம் கட்ட படப்பிடிப்பு இன்னும் சில நாட்களில் சென்னையில் துவங்கவிருக்கிறது. தற்போது விஜய் சேதுபதி மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார். சில நாட்களில் அவர் அரசன் பட ஷூட்டிங்கில் கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார்.

அப்போது சிம்பு, விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா தொடர்பான காட்சிகளை படமாக்க வெற்றிமாறன் திட்டமிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம் இந்த வருட தீபாவளிக்கு அரசனை வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால் இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிப் போகும் என்கிறார்கள்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
எதிர்பார்ப்பு மிகுந்த ஜுமாஞ்சி: ஓபன் வேர்ல்ட் டிரைலர் வெளியீடு

ஹார்ட்பீட் 3 சீசனில் 4 கேரக்டர்கள் இல்லையா? இனி அடுத்தடுத்த சீசனிலும் இருக்க வாய்ப்பில்லையா?

ஹார்ட்பீட் 3 சீசனில் 4 கேரக்டர்கள் இல்லையா? இனி அடுத்தடுத்த சீசனிலும் இருக்க வாய்ப்பில்லையா?டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற 'ஹார்ட் பீட்' தொடரின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாகங்களை தொடர்ந்து, தற்போது இதன் மூன்றாவது பாகம் நாளை அதாவது ஜூலை 30 அன்று வெளியாக உள்ளது. ஆனால், இந்த புதிய சீசனில் சில முக்கியக் கதாபாத்திரங்கள் இடம்பெறவில்லை என்ற தகவல் அதன் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய்யின் பிகில் பட நடிகை தாயானார்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..

விஜய்யின் பிகில் பட நடிகை தாயானார்.. ரசிகர்கள் வாழ்த்து..தளபதி விஜய் நடிப்பில், அட்லி இயக்கத்தில் வெளியான 'பிகில்' திரைப்படத்தில் கால்பந்து வீராங்கனையாக நடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர் நடிகை மோனிகா ஜான். இப்படத்தை தொடர்ந்து 'எப்ஐஆர்' உள்ளிட்ட சில திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் ராக்கா திரைப்படம் 2 பார்ட்டா?!.. வெளியான அப்டேட்!..

அட்லி - அல்லு அர்ஜூன் ராக்கா திரைப்படம் 2 பார்ட்டா?!.. வெளியான அப்டேட்!..ராஜா ராணி, மெர்சல், தெறி, பிகில் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் அட்லி.

தீபாவளி ரிலீசிலிருந்து விலகும் அரசன்!.. கரண்ட் அப்டேட் இதுதான்!..

தீபாவளி ரிலீசிலிருந்து விலகும் அரசன்!.. கரண்ட் அப்டேட் இதுதான்!..கலைப்புலி தாணு தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துவரும் திரைப்படம் அரசன். இந்த படத்தில் சிம்பு, விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து வருகிறார்கள்.

எதிர்பார்ப்பு மிகுந்த ஜுமாஞ்சி: ஓபன் வேர்ல்ட் டிரைலர் வெளியீடு

எதிர்பார்ப்பு மிகுந்த ஜுமாஞ்சி: ஓபன் வேர்ல்ட் டிரைலர் வெளியீடுஹாலிவுட் திரையுலகில் மாபெரும் வெற்றிபெற்ற கற்பனை மற்றும் சாகசத் திரைப்படத் தொடரான ஜுமாஞ்சி வரிசையில், அடுத்து வெளியாகவுள்ள