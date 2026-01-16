வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (15:26 IST)

இதுல வெட்கப்பட ஒன்னும் இல்ல!.. திருந்துங்க!.. கொதித்த ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்!....

ar rahman
மணிரத்தினம் இயக்கிய ரோஜா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைக்க தொடங்கியவர் ஏ.ஆர்.ரகுமான். இந்த படத்தில் இடம்பெற்ற சின்ன சின்ன ஆசை பாடல் பட்டிதொட்டியெகும் கேட்டது. இந்த பாடலுக்காக ரகுமானுக்கு தேசிய விருதும் கிடைத்தது.
தொடர்ந்து காதலன், ஜென்டில்மேன், ஜீன்ஸ், இந்தியன் என பல படங்களிலும் ஏ.ஆர்.ரகுமான் கொடுத்த இசை இளைஞர்களை வசீகரித்தது.

ஏ.ஆர் ரகுமானின் சினிமா வரவால் இளையராஜாவின் மவுசும் குறைந்து போனது. ஏ.ஆ.ரஹ்மானின் இசைக்காக ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டமே உருவானது. ஒரு பக்கம் ஹிந்தி மற்றும் ஹாலிவுட் படங்களுக்கும் இசையமைத்தார் ரஹ்மான். அப்படி அவர் இசையமைத்த ஸ்லம்டாக் மில்லினர் படத்திற்கு இரண்டு ஆஸ்கார் விருதுகளும் கிடைத்தது.

தற்போது ஹாலிவுட் இசையமைப்பாளர் ஹான்ஸ் ஜிம்மருடன் இணைந்து ராமாயணா என்கிற திரைப்படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்து வருகிறார். இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் இந்த படம் பற்றி பேசிய ஏ.ஆர் ரஹ்மான் ‘நான் ஒரு இஸ்லாமியர்.. ஜிம்மர் ஒரு யூதர்.. ராமாயணம் இந்து மதம் சார்ந்தது.. நாங்கள் இருவரும் இந்த படத்திற்காக சேர்ந்து இசையமைப்பது பெருமையாக இருக்கிறது..

இது குறித்து பலர் கேள்வி எழுப்பலாம்.. ஆனால் நான் பிராமண பள்ளியில் படித்தவன்.. எனக்கு ராமாயணம் மிகவும் பரிச்சயமான கதை.. லட்சியம், ஒழுக்கம் பற்றிய கதை அது.. நல்லவர்கள், கெட்டவர்கள், அரசர், யாசகர் என யாரிடமிருந்தும் அறிவை பெற்றாலும் அது விலைமதிப்பற்று என ஒரு தீர்க்கதரிசி சொல்லியிருக்கிறார்.. அதற்கு வெட்கப்பட தேவையில்லை.. குறுகிய மனப்பான்மையிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும்.. அப்போதுதான் பிரகாசிக்க முடியும்’ என பொங்கியிருக்கிறார்.

பாருவை ஃபைனலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.. போர்க்கொடி தூக்கும் பிக்பாஸ் ரசிகர்கள்

பாருவை ஃபைனலுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.. போர்க்கொடி தூக்கும் பிக்பாஸ் ரசிகர்கள்பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 இறுதிப்போட்டியை நெருங்கி வரும் வேளையில், ரசிகர்களிடையே மிகவும் பிரபலமான போட்டியாளரான வி.ஜே. பார்வதி மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்குள் வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூக வலைதளங்களில் வலுத்து வருகிறது.

பராசக்தியும் இல்லை.. வா வாத்தியாரும் இல்லை.. 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' தான் பொங்கல் வின்னர்.. கம்பேக் கொடுத்த ஜீவா

பராசக்தியும் இல்லை.. வா வாத்தியாரும் இல்லை.. 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' தான் பொங்கல் வின்னர்.. கம்பேக் கொடுத்த ஜீவா2026 பொங்கல் திரைப்பயணத்தில் நடிகர் ஜீவா ஒரு மிகப்பெரிய 'கம்பேக்' கொடுத்துள்ளார். அவரது நடிப்பில் வெளியான 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே அமோக வரவேற்பை பெற்று, இந்த ஆண்டின் பொங்கல் வெற்றியாளராக உருவெடுத்துள்ளது.

"சங்கராந்தி வைப்ஸ்".. கணவருடன் சமந்தாவின் புகைப்படம் வைரல்..!

நடிகை சமந்தா இந்த ஆண்டு தனது மகர சங்கராந்தி பண்டிகையை மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடியுள்ளார். 2025 டிசம்பர் 1-ஆம் தேதி இயக்குனர் ராஜ் நிடிமோருவைத் திருமணம் செய்துகொண்ட சமந்தாவிற்கு, இது திருமணத்திற்கு பிறகான முதல் சங்கராந்தி ஆகும். ஜனவரி 15-ஆம் தேதி சமந்தா தனது கணவர் ராஜுடன் இருக்கும் அழகான புகைப்படம் ஒன்றைப் பகிர்ந்து, "சங்கராந்தி வைப்ஸ்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

சூர்யாவுக்கு ஜோடி ஸ்ரீலீலா கிடையாது.. ‘புறநானூறு’ நடந்திருந்தா ஹீரோயின் யார் தெரியுமா?

சூர்யாவுக்கு ஜோடி ஸ்ரீலீலா கிடையாது.. ‘புறநானூறு’ நடந்திருந்தா ஹீரோயின் யார் தெரியுமா?பராசக்தி படம் இப்போது திரையரங்குகளில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. கலவையான விமர்சனத்தையே பெற்று வருகிறது.

படப்பிடிப்பு தொடங்கும் முன்பே நெட்பிளிக்ஸ் வாங்கிய தனுஷ் படம்.. எத்தனை கோடி?

படப்பிடிப்பு தொடங்கும் முன்பே நெட்பிளிக்ஸ் வாங்கிய தனுஷ் படம்.. எத்தனை கோடி?நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில், ‘அமரன்’ திரைப்பட புகழ் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் உருவாகவுள்ள ‘D55’ திரைப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையை நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது. நெட்பிளிக்ஸ் இந்தியா சவுத் தளத்தின் பொங்கல் சிறப்பு அறிவிப்புகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த தகவல் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டு திரையரங்குகளில் இப்படம் வெளியான பிறகு, நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் இப்படம் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com