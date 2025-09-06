சனி, 6 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 6 செப்டம்பர் 2025 (14:40 IST)

அனுஷ்காவின் ‘காட்டி’ முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு? வெளியான தகவல்!

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை தென்னிந்திய சினிமாவில் உச்ச நடிகையாக இருந்தவர் நடிகை அனுஷ்கா. தனது கதாபாத்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் இவர் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார். அந்த மாதிரி கதைக்களங்களில் அவர் நடித்த அருந்ததி, ருத்ரமாதேவி போன்ற படங்கள் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது.

கடைசியாக அவர் நடித்த  “மிஸ் ஷெட்டி மிஸ்டர் பொலிஷெட்டி’ படத்துக்குப் பிறகு  இரண்டு ஆண்டுகளாக எந்தப் படமும் ரிலீஸாகவில்லை. அதற்கு அவர் உடல் எடையைக் குறைக்கும் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டதுதான் காரணம் என சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில் அவர் நடிப்பில் நீண்ட நாட்களாக உருவாகி வந்த ‘காட்டி’ என்ற திரைப்படம்  நேற்று பலகட்ட தாமதங்களுக்குப் பிறகு ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் விக்ரம் பிரபு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க கிரிஷ் இயக்கியிருந்தார்.

இந்த படம் தெலுங்கில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. முதல் நாளில் சுமார் 2 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்துள்ளது. நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு அனுஷ்காவுக்கு ஒரு கம்பேக் படமாக ‘காட்டி’ அமைந்துள்ளது.

பக்கா கமர்ஷியல் படம்… மதராஸி படக்குழுவைப் பாராட்டிய ஷங்கர்!

பக்கா கமர்ஷியல் படம்… மதராஸி படக்குழுவைப் பாராட்டிய ஷங்கர்!அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

இந்தியாவிலேயே யாரிடமும் இல்லாத சொகுசு கார்… முதல் ஆளாக வாங்கிய ஃபஹத் பாசில்!

இந்தியாவிலேயே யாரிடமும் இல்லாத சொகுசு கார்… முதல் ஆளாக வாங்கிய ஃபஹத் பாசில்!மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருக்கும் பஹத் பாசிலுக்கு மலையாள மொழி தாண்டியும் ரசிகர்கள் ஏராளம். அவரின் படங்கள் தமிழகத்திலும் சிறப்பான வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில் சமீபத்தில் அவர் நடித்திருந்த விக்ரம் மற்றும் புஷ்பா அகிய திரைப்படங்கள் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் படங்களாக அமைந்தன

மாதம்பட்டி ஸ்டைலில் புரபோஸ் செய்த குரேஷி… ரொமான்ஸ் பத்தல என கலாய்த்த ரங்கராஜ்!

மாதம்பட்டி ஸ்டைலில் புரபோஸ் செய்த குரேஷி… ரொமான்ஸ் பத்தல என கலாய்த்த ரங்கராஜ்!திரைப்பட நடிகராகவும், சமையற் கலைஞராகவும் அறியப்படுபவர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். ஜாய் கிரிசில்டா என்பவர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ரங்கராஜுக்கு ஆடை வடிவமைப்பாளராக பணியாற்றிய போது அவர்களுக்குள் பழக்கம் ஏற்பட்டு அது காதலாக மாறியதாக சொல்லப்படுகிறது. ரங்கராஜ் ஏற்கனவே திருமணமானவர். அவருக்கு இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர்.

பழம்பெரும் கவிஞர் பூவை செங்குட்டுவன் காலமானார்!

பழம்பெரும் கவிஞர் பூவை செங்குட்டுவன் காலமானார்!தமிழ் சினிமாவில் நான்காயிரம் பாடல்களுக்கு மேல் எழுதிய பழம்பெரும் பாடல் ஆசிரியர் பூவை செங்குட்டுவன் தன்னுடைய 90 ஆவது வயதில் வயது மூப்புக் காரணமாக காலமாகியுள்ளார். 1967 ஆம் ஆண்டு முதல் 90 களின் இறுதி வரை இவர் தமிழ் சினிமாவில் சுமார் 4000க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை எழுதியுள்ளார்.

லோகா இரண்டாம் பாகத்தில் அவர்தான் ஹீரோ… மேடையில் அறிவித்த துல்கர் சல்மான்!

லோகா இரண்டாம் பாகத்தில் அவர்தான் ஹீரோ… மேடையில் அறிவித்த துல்கர் சல்மான்!ஓனம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் டோம்னிக் எழுதி இயக்கியுள்ள ‘லோகா’ திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

