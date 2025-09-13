சனி, 13 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (09:16 IST)

படுதோல்வி அடைந்த அனுஷ்காவின் ‘காட்டி’ படம்… வசூல் இவ்வளவுதானா?

படுதோல்வி அடைந்த அனுஷ்காவின் ‘காட்டி’ படம்… வசூல் இவ்வளவுதானா?
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை தென்னிந்திய சினிமாவில் உச்ச நடிகையாக இருந்தவர் நடிகை அனுஷ்கா. தனது கதாபாத்திரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் இவர் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார். அந்த மாதிரி கதைக்களங்களில் அவர் நடித்த அருந்ததி, ருத்ரமாதேவி போன்ற படங்கள் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது.

கடைசியாக அவர் நடித்த  “மிஸ் ஷெட்டி மிஸ்டர் பொலிஷெட்டி’ படத்துக்குப் பிறகு  இரண்டு ஆண்டுகளாக எந்தப் படமும் ரிலீஸாகவில்லை. அதற்கு அவர் உடல் எடையைக் குறைக்கும் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டதுதான் காரணம் என சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில் அவர் நடிப்பில் நீண்ட நாட்களாக உருவாகி வந்த ‘காட்டி’ என்ற திரைப்படம்  நேற்று பலகட்ட தாமதங்களுக்குப் பிறகு ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் விக்ரம் பிரபு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க கிரிஷ் இயக்கியிருந்தார். யுவி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

இந்த படம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்கள் பெற்று மோசமான வசூலைக் குவித்து வருகிறது. சுமார் 45 கோடி ரூபாய் செலவில் உருவான ‘காட்டி’ படம் எட்டு நாட்களில் சுமார் 7 கோடி ரூபாய் அளவுக்குதான் வசூலித்துள்ளது. இதனால் படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கு மிகப்பெரிய நஷ்டம் ஏற்படும் என சொல்லப்படுகிறது.

ஜப்பானில் ரிலீஸாகி வசூலில் கலக்கும் ரஜினிகாந்தின் ‘வேட்டையன்’!

ஜப்பானில் ரிலீஸாகி வசூலில் கலக்கும் ரஜினிகாந்தின் ‘வேட்டையன்’!ரஜினி நடிப்பில் ஞானவேல் இயக்கத்தில் உருவான வேட்டையன் திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. படத்தில் துஷாரா விஜயன், ரித்திகா சிங், மஞ்சு வாரியர், ராணா டகுபதி, பஹத் பாசில் மற்றும் அமிதாப் பச்சன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருந்தனர். அனிருத் இசையிக், எஸ் ஆர் கதிர் ஒளிப்பதிவில் வேட்டையன் படம் உருவானது.

கமல் &அன்பறிவ் படத்தில் இணைந்த பிரபல திரைக்கதை எழுத்தாளர்!

கமல் &அன்பறிவ் படத்தில் இணைந்த பிரபல திரைக்கதை எழுத்தாளர்!கமல்ஹாசன், மணிரத்னம் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள 'தக் லைஃப்' படம் ஜூன் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி அட்டர் ப்ளாப் ஆனது. இதையடுத்து கமல்ஹாசன் ஸ்டண்ட் இயக்குனர்கள் அன்பறிவ் மாஸ்டர்ஸ் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட்டில் தொடங்கும் என சொல்லப்படுகிறது.

வில்லன், கதாநாயகன்.. மீண்டும் வில்லன் கதாநாயகன் என நடிக்கும் அர்ஜூன் தாஸ்..!

வில்லன், கதாநாயகன்.. மீண்டும் வில்லன் கதாநாயகன் என நடிக்கும் அர்ஜூன் தாஸ்..!தனது அழுத்தமான குரல் மற்றும் தீவிரமான நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்களை கவர்ந்த நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ், தற்போது கதாநாயகனாக மீண்டும் ஒரு படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.

நடிகராக அவதாரம் எடுக்கும் 'டுரிஸ்ட் ஃபேமிலி' இயக்குனர் அபிஷந்த் ஜிவிந்த்.. இன்னொரு பிரதீப் ரங்கநாதன்?

நடிகராக அவதாரம் எடுக்கும் 'டுரிஸ்ட் ஃபேமிலி' இயக்குனர் அபிஷந்த் ஜிவிந்த்.. இன்னொரு பிரதீப் ரங்கநாதன்?தமிழ் சினிமாவில் 'டுரிஸ்ட் ஃபேமிலி' என்ற திரைப்படத்தின் இயக்குநரான அபிஷந்த் ஜிவிந்த் இப்போது ஒரு திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார்.

நடிகர் சூரி: 20 கோடிக்கு மேல் பட்ஜெட் கொண்ட படங்களில் மட்டுமே நடிக்க அதிரடி முடிவு!

நடிகர் சூரி: 20 கோடிக்கு மேல் பட்ஜெட் கொண்ட படங்களில் மட்டுமே நடிக்க அதிரடி முடிவு!பிரபல நகைச்சுவை நடிகராக இருந்து தற்போது ஹீரோவாக மாறியுள்ள நடிகர் சூரி, இனிமேல் 20 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பட்ஜெட் உள்ள படங்களில் மட்டுமே நடிக்க போவதாக ஒரு உறுதியான முடிவை எடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த முடிவு, நகைச்சுவை நடிகராக தொடங்கி, தற்போது கதாநாயகன் கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வரும் சூரியின் திரையுலக வளர்ச்சிக்கு மேலும் ஒரு மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com