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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 19 July 2026 (17:38 IST)

துருவ் விக்ரமுடன் காதல் பிரேக்கப்பா?!.. அனுபமா போட்ட பதிவு!...

anupama
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (17:40 IST)
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சீயான் விக்ரமின் மகன் துருவ். சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும் அந்த படங்கள் கை கொடுக்காத நிலையில் மாரி செல்வராஜின் இயக்கத்தில் அவர் நடித்த பைசன் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்து துருவை மார்க்கெட் உள்ள ஒரு நடிகராக மாற்றியிருக்கிறது.

ஒருபக்கம் தெலுங்கு, மலையாளம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் நடித்து வரும் அனுபமா பரமேஸ்வரனுக்கும், துருவுக்கும் இடையே காதல் இருப்பதாக பல நாட்களாகவே ஒரு செய்தி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. அனுபமாவும், துருவும் நெருக்கமாக எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்களை அவ்வப்போது அனுபமா தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்வதுண்டு. எனவே, துருவுடன் காதலா என ரசிகர்களும் அவரின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், இன்ஸ்டாகிராமில் அனுபமா பரமேஸ்வரன் போட்டுள்ள பதிவு வேறு மாதிரி இருக்கிறது. ‘இறுதியில் எனும் மன அமைதியை கண்டுபிடிக்க சில முடிவுற்ற பாதைகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டியிருந்தது.. இனி என் குரலையும் என் வாழ்க்கையும் நானே தேர்ந்தெடுக்கிறேன்.. யாருடைய அனுமதியும் தேவையில்லை.. எந்த பயமும் இல்லை.. என்னை நான் மீண்டும் கண்டுபிடித்து என் வாழ்க்கையை மீண்டும் நேசிக்க தொடங்கியிருக்கிறேன்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார். எனவே அனுபமாவுக்கும், துருவுக்கும் இடையே பிரேக்-அப் ஆக ஆகிவிட்டதாக பலரும் சொல்ல துவங்கி விட்டனர்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

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