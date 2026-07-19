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துருவ் விக்ரமுடன் காதல் பிரேக்கப்பா?!.. அனுபமா போட்ட பதிவு!...
சீயான் விக்ரமின் மகன் துருவ். சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும் அந்த படங்கள் கை கொடுக்காத நிலையில் மாரி செல்வராஜின் இயக்கத்தில் அவர் நடித்த பைசன் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்து துருவை மார்க்கெட் உள்ள ஒரு நடிகராக மாற்றியிருக்கிறது.
ஒருபக்கம் தெலுங்கு, மலையாளம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் நடித்து வரும் அனுபமா பரமேஸ்வரனுக்கும், துருவுக்கும் இடையே காதல் இருப்பதாக பல நாட்களாகவே ஒரு செய்தி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. அனுபமாவும், துருவும் நெருக்கமாக எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்களை அவ்வப்போது அனுபமா தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்வதுண்டு. எனவே, துருவுடன் காதலா என ரசிகர்களும் அவரின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், இன்ஸ்டாகிராமில் அனுபமா பரமேஸ்வரன் போட்டுள்ள பதிவு வேறு மாதிரி இருக்கிறது. ‘இறுதியில் எனும் மன அமைதியை கண்டுபிடிக்க சில முடிவுற்ற பாதைகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டியிருந்தது.. இனி என் குரலையும் என் வாழ்க்கையும் நானே தேர்ந்தெடுக்கிறேன்.. யாருடைய அனுமதியும் தேவையில்லை.. எந்த பயமும் இல்லை.. என்னை நான் மீண்டும் கண்டுபிடித்து என் வாழ்க்கையை மீண்டும் நேசிக்க தொடங்கியிருக்கிறேன்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார். எனவே அனுபமாவுக்கும், துருவுக்கும் இடையே பிரேக்-அப் ஆக ஆகிவிட்டதாக பலரும் சொல்ல துவங்கி விட்டனர்.
ஒருபக்கம் தெலுங்கு, மலையாளம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் நடித்து வரும் அனுபமா பரமேஸ்வரனுக்கும், துருவுக்கும் இடையே காதல் இருப்பதாக பல நாட்களாகவே ஒரு செய்தி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. அனுபமாவும், துருவும் நெருக்கமாக எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்களை அவ்வப்போது அனுபமா தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்வதுண்டு. எனவே, துருவுடன் காதலா என ரசிகர்களும் அவரின் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், இன்ஸ்டாகிராமில் அனுபமா பரமேஸ்வரன் போட்டுள்ள பதிவு வேறு மாதிரி இருக்கிறது. ‘இறுதியில் எனும் மன அமைதியை கண்டுபிடிக்க சில முடிவுற்ற பாதைகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டியிருந்தது.. இனி என் குரலையும் என் வாழ்க்கையும் நானே தேர்ந்தெடுக்கிறேன்.. யாருடைய அனுமதியும் தேவையில்லை.. எந்த பயமும் இல்லை.. என்னை நான் மீண்டும் கண்டுபிடித்து என் வாழ்க்கையை மீண்டும் நேசிக்க தொடங்கியிருக்கிறேன்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார். எனவே அனுபமாவுக்கும், துருவுக்கும் இடையே பிரேக்-அப் ஆக ஆகிவிட்டதாக பலரும் சொல்ல துவங்கி விட்டனர்.
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சிவகார்த்திகேயன், விஜய் சேதுபதிக்கு ஏன் தேசிய விருது இல்லை: கலா மாஸ்டர் தகவல்..
தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ் திரையுலகிற்கு இது மகிழ்ச்சியான தருணமாக அமைந்துள்ளது. பல்வேறு பிரிவுகளில் தேசிய விருதுகளைத் தமிழ் படங்கள் வென்றுள்ள நிலையில், இதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் அனைவருக்கும் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையே, 'மகாராஜா' படத்தில் மிகச்சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்திய விஜய் சேதுபதி மற்றும் 'அமரன்' படத்தில் நடித்த சிவகார்த்திகேயன் ஆகியோருக்கு ஏன் விருது கிடைக்கவில்லை என்ற கேள்வி ரசிகர்களிடையே எழுந்தது.