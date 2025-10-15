புதன், 15 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (10:14 IST)

தமன்னாவின் அழகை ஓவராக வர்ணித்து சர்ச்சையில் சிக்கிய மூத்த நடிகர்!

தமன்னாவின் அழகை ஓவராக வர்ணித்து சர்ச்சையில் சிக்கிய மூத்த நடிகர்!
தமன்னா, ‘சாந்த் சா ரோஷன் செஹரா’ என்ற இந்திப் படம் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார்.  அதன் பின்னர் அவர் தமிழ் சினிமாவில் கேடி படத்தின் மலம் அறிமுகமானார் தமன்னா. ஆனால் அவருக்கான கவனிப்பு என்பது கல்லூரி மற்றும் அயன் ஆகிய படங்களின் மூலம்தான் கிடைத்தது. அதையடுத்து வரிசையாக முன்னணி நடிகர்கள் படங்களில் நடித்து டாப் நடிகையானார்.

ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் புது நாயகிகளின் வரவுக்கு பிறகு தமன்னாவின் வாய்ப்புகள் குறைய ஆரம்பித்தன. இப்போது பாலிவுட் பட வாய்ப்புகள் அவருக்கு அதிகமாக வர ஆரம்பித்துள்ளன. பாலிவுட்டில் அடுத்தடுத்து ஜி கர்தா மற்றும் லஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் 2 ஆகியவற்றில் நடித்துள்ளார். இந்த இரு படங்களிலும் அவர் முத்தக் காட்சிகள் மற்றும் படுக்கையறைக் காட்சிகளில் நடித்திருந்தார். இதற்கிடையில் அவர் பாலிவுட் நடிகர் விஜய் வர்மாவோடு ஒரு குறுகிய காதலிலும் இருந்து பிரிந்துவிட்டார்.

தற்போது இந்தி படங்களில் கவர்ச்சி நடனங்கள் ஆடி இளம் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளார். அப்படி ‘ஸ்ட்ரீ 2’ படத்தில் அவரின் நடனம் சமீபத்தில் வைரல் ஆனது. இந்த பாடல் பற்றி பாலிவுட் மூத்த நடிகரான அன்னு கபூர் பாராட்டிப் பேசும்போது “கடவுளே, என்ன மாதிரியான பால் போன்ற உடல்” என்று வியந்தோதினார். 69 வயது ஒரு மூத்த நடிகர் ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் இப்படிப் பேசலாமா என அவர் மீது கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன.

நான் விஜய் மாதிரி வேணும்னே பண்ணல… நடிகர் சஞ்சீவ் வருத்தம்!

நான் விஜய் மாதிரி வேணும்னே பண்ணல… நடிகர் சஞ்சீவ் வருத்தம்!நடிகர் விஜய்யின் கல்லூரித் தோழரும் சீரியல் நடிகருமான சஞ்சீவ் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ரசிகர்களின் கேலிகளுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும் ஆளாகி வருகிறார். அதற்குக் காரணம் அவர் விஜய்யின் நடிப்பை அப்படியே நகலெடுத்து நடிப்பதுதான். அதனால் அவரை ‘குட்டி தளபதி’,’சின்ன தளபதி’ என்றெல்லாம் ட்ரோல் செய்து வருகிறார்கள்.

சூர்யாவின் ‘அஞ்சான்’ ரி ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த படக்குழு!

சூர்யாவின் ‘அஞ்சான்’ ரி ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த படக்குழு!சூர்யா, சமந்தா, வித்யுத் ஜமால் உள்ளிட்டவர்கள் நடிப்பில் லிங்குசாமி இயக்க சந்தோஷ் சிவன் ஒளிப்பதிவு செய்ய யுவன் இசையமைக்க என கோலிவுட்டின் மோஸ்ட் வாண்டட் கூட்டணியுடன் உருவாகி 2015 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி ரிலீஸானது அஞ்சான் திரைப்படம். மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்போடு உருவான திரைப்படம் படுதோல்வி அடைந்தது. திரைக்கதை என்ற வஸ்து இல்லாமல் எடுக்கப்பட்ட அஞ்சானை இணையத்திலும், பத்திரிகைகளிலும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

விக்ரம்மின் மகன் என்பதால் கெத்து இல்லை… துருவ் விக்ரம் ஒபன் டாக்!

விக்ரம்மின் மகன் என்பதால் கெத்து இல்லை… துருவ் விக்ரம் ஒபன் டாக்!நடிகர் விக்ரம்மின் மகனான துருவ் விக்ரம் ‘அர்ஜுன் ரெட்டி’யின் ரீமேக் படமான ஆதித்யா வர்மா படம் மூலமாக் அறிமுகமானார். அதன் பின்னர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் உருவான ‘மகான்’ திரைப்படத்தில் நடித்தார். அதையடுத்து மூன்றாவது படமாக மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் ‘பைசன்’ படத்தில் நடித்துள்ளார். ஆனால் ‘பைசன்’ படம்தான் தன்னுடைய முதல் படம் என்று துருவ் தெரிவித்துள்ளார்.

லோகா ஓடிடி ஸ்ட்ரீமிங் குறித்து அப்டேட் வெளியிட்ட முன்னணி ஓடிடி நிறுவனம்!

லோகா ஓடிடி ஸ்ட்ரீமிங் குறித்து அப்டேட் வெளியிட்ட முன்னணி ஓடிடி நிறுவனம்!கடந்த ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் ரிலீஸான ‘லோகா’ படத்தின் ஜூரம் தற்போதுதான் திரையரங்குகளில் குறைந்துள்ளது. துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான ‘லோகா’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

லவ் கண்டெண்ட்லாம் ஓரம் போச்சு! ட்ரெண்டாகும் வாட்டர்மெலன் திவாகர் Vs வினோத்! Biggboss Season 9 Tamil

லவ் கண்டெண்ட்லாம் ஓரம் போச்சு! ட்ரெண்டாகும் வாட்டர்மெலன் திவாகர் Vs வினோத்! Biggboss Season 9 Tamilபிக்பாஸ் சீசன் 9 பரபரப்பாக நடந்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் இரண்டாவது வாரத்திலேயே லவ் கண்டெண்டுகளும் தொடங்கிவிட்டன. ஒருபக்கம் எஃப்ஜே, ஆதிரை ஜோடி போட்டுக் கொண்டு சுற்ற, மறுபக்கம் அரோரா, துஷார் இடையே ஒரு கதை ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com