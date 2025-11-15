சனி, 15 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: சனி, 15 நவம்பர் 2025 (11:12 IST)

சம்பளமே வாங்காம 20 படங்களுக்கு இசையமைத்த இளையராஜா!.. பிரபலம் பேட்டி!..

சம்பளமே வாங்காம 20 படங்களுக்கு இசையமைத்த இளையராஜா!.. பிரபலம் பேட்டி!..
அன்னக்கிளி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகி ரசிகர்களின் மனதை இடம் பிடித்தவர் தான் இளையராஜா. ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மூன்று படங்களுக்கு அவர் இசையமைத்த சம்பவமெல்லாம் அப்போது நடந்தது. ஒரு வருடத்திற்கு 52 படங்களுக்கு இளையராஜா இசையமைத்ததெல்லாம் உலக சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
70, 80களில் பிறந்தவர்கள் இப்போதும் இளையராஜாவின் பாடல்களைதான் கேட்டு ரசித்து வருகிறார்கள். சமீப காலமாகவே இளையராஜா பணத்தாசை பிடித்தவர் என்பது போல பலரும் சமூக வலைதளங்களில் அவரை திட்டி வருகிறார்கள். ஆனால் அதில் உண்மை இல்லை. சம்பளமே வாங்காமல் அவர் பல படங்களுக்கும் இசையமைத்திருக்கிறார் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது.
 
அன்னக்கிளி படத்தில் இளையராஜாவுக்கு வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்தவர் செல்வராஜ். இவர் அடிப்படையில் ஒரு கதாசிரியர். இவர்தான் இளையராஜாவை பஞ்சு அருணாச்சலத்திடம் கூட்டிச் சென்று அறிமுகப்படுத்தி இசையமைப்பாளர் வாய்ப்பை வாங்கிக் கொடுத்தவர். அதன்பின் கவிக்குயில், கிழக்கே போகும் ரயில், புதிய வார்ப்புகள், புதுமைப்பெண், இதய கோவில், உதயகீதம், முதல் மரியாதை, கீதாஞ்சலி, பாடு நிலாவே, கொடி பறக்குது உள்ளிட்ட பல படங்களுக்கும் இவர்தான் கதாசிரியர். அதாவது பாரதிராஜா இயக்கிய பெரும்பாலான படங்களுக்கு செல்வராஜ்தான் கதாசிரியர். 
 
அதுபோக 5 திரைப்படங்களை செல்வராஜ் இயக்கியும் இருக்கிறார். இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய செல்வராஜ் ‘என்னுடைய 20 படங்களுக்கு இளையராஜா இசையமைத்திருக்கிறார். ஆனால் ஒரு படத்துக்கும் அவர் சம்பளமே வாங்கியதில்லை. பிரசாத் ஸ்டுடியோவுக்கு எதிரில் திருநெல்வேலி இட்லி கடை என ஒரு கடை உண்டு. அந்த கடையிலிருந்து இட்லியும் வடையும் ஆர்டர் பண்ணி அவருக்கு கொடுப்பேன். அதுதான் அவர் என்னிடம் வாங்கிய சம்பளம். இதுவரைக்கும் அவரை என்னிடம் சம்பளம் கேட்டதே இல்லை’ என்று சொல்லியிருக்கிறார் செல்வராஜ்.

பாசிட்டிவ் விமர்சனம்… ஆனாலும் லக்கி பாஸ்கர் முதல் நாள் வசூலை எட்ட முடியாத காந்தா!

பாசிட்டிவ் விமர்சனம்… ஆனாலும் லக்கி பாஸ்கர் முதல் நாள் வசூலை எட்ட முடியாத காந்தா!துல்கர் சல்மான் , பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் சமுத்திரக்கனி மற்றும் ராணா ஆகியோர் நடிப்பில் செல்வமணி செல்வராஜ் எழுதி இயக்கியுள்ள படம் ‘காந்தா’நேற்று ரிலீஸானது. பேன் இஜானு சந்தர் இசையமைத்துள்ளார். படம் வெளியாகி பெரும்பாலும் நேர்மறையான விமர்சனங்களைப் பெற்றுள்ளது.

”நீ தவறான படம் செய்ய எந்தக் காரணமும் இல்லை…” –மம்மூட்டியின் அட்வைஸைப் பகிர்ந்த துல்கர்!

”நீ தவறான படம் செய்ய எந்தக் காரணமும் இல்லை…” –மம்மூட்டியின் அட்வைஸைப் பகிர்ந்த துல்கர்!மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் நடிகரான மம்மூட்டியின் மகனான துல்கர் சல்மான் நடிகராக அறிமுகமாகி அடுத்தடுத்து ஹிட்களைக் கொடுத்து முன்னணி நடிகராக வளர்ந்துள்ளார். மலையாளம் தாண்டியும் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிப் படங்களில் அவர் அடுத்தடுத்து நடித்து வருகிறார்.

’ஒடிசே’ படமாக்களுக்கு 20 லட்சம் அடி பில்ம் ரோல்களைப் பயன்படுத்திய கிறிஸ்டோஃபர் நோலன்…!

’ஒடிசே’ படமாக்களுக்கு 20 லட்சம் அடி பில்ம் ரோல்களைப் பயன்படுத்திய கிறிஸ்டோஃபர் நோலன்…!உலகம் முழுவதும் அதிகமான ரசிகர்களை கொண்ட ஹாலிவுட் இயக்குனர்களில் முக்கியமானவர் கிறிஸ்டோபர் நோலன். இவர் இயக்கிய டார்க் நைட் ட்ரைலாஜி, இன்செப்ஷன், இண்டெஸ்டெல்லார் உள்ளிட்ட படங்களுக்கு தமிழகத்திலுமே ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர். தற்போது முதன்முறையாக வரலாற்று இதிகாச படத்தை இயக்குகிறார் நோலன். இதில் மேட் டேமன் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்.

பதிவை அழிங்க.. குஷ்புவுக்கு கமல் போட்ட ஆர்டர்.. ‘ரஜினி 173’ல் என்னதான் நடந்தது?

பதிவை அழிங்க.. குஷ்புவுக்கு கமல் போட்ட ஆர்டர்.. ‘ரஜினி 173’ல் என்னதான் நடந்தது?நேற்று ஒரே நாளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி விட்டார் சுந்தர் சி. ரஜினி 173 படத்தில் இருந்து விலகுவதாக ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டு எல்லாருக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தார்.

திவ்யபாரதியின் க்யூட் & ஹாட் புகைப்படத் தொகுப்பு!

திவ்யபாரதியின் க்யூட் & ஹாட் புகைப்படத் தொகுப்பு!பேச்சிலர் படத்தின் நாயகி திவ்யபாரதி அந்த படத்தில் இருந்தே ரசிகர் கூட்டம் உருவாகி விட்டது. இப்போது அவரும் வரிசையாக படங்களில் ஒப்பந்தம் ஆகி வருகிறார். இந்நிலையில் அவரின் சமூகவலைதளப் பக்கம் கவர்ச்சி புகைப்படங்களால் நிரம்பி வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com