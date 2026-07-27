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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (11:48 IST)

எப்பவும் மறக்கமாட்டேன்!.. ரொம்ப நன்றி விஜய் சார்!.. அனிருத் ஃபீலிங்!...

anirudh vijay
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (11:57 IST)
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தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய இசையமைப்பாளராக வலம் வருபவர் அனிருத். துவக்கத்தில் தனுஷின் எல்லா படங்களுக்கும் இவர்தான் இசையமைத்து வந்தார். சிவகார்த்திகேயன் விஜய், அஜித் போன்ற முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கு இசையமைக்க தொடங்கினார்.

ஒரு கட்டத்தில் ரஜினி, கமல் படங்களுக்கும் அனிருத்தான் இசை என மாறியது. ரஜினியின் தர்பார், ஜெயிலர், வேட்டையன், கூலி,  ஜெயிலர் 2 ஆகிய படங்களுக்கு அனிருத்தே இசையமைத்தார். அதேபோல் விஜய்க்கு கத்தி படத்தில் முதன் முதலாக அனிருத் இசையமைத்தார். அந்த படத்தின் பாடல்கள் சூப்பர் ஹிட்.

அதன்பின் மாஸ்டர், பீஸ்ட், லியோ, ஜனநாயகன் ஆகிய படங்களுக்கு அனிருத் இசையமைத்தார். தற்போது விஜயின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன் தியேட்டர்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அதோடு, ஜனநாயகன் எனது கடைசி திரைப்படம்.. இனிமேல் நான் சினிமாவில் நடிக்கப்போவதில்லை என விஜய் அறிவித்து விட்டார்.

இந்நிலையில், அனிருத் தனது எக்ஸ் களத்தில் ‘ஜனநாயகன், மாஸ்டர், கத்தி, பீஸ்ட், லியோ படங்கள் மூலமாக உங்களுடன் பயணித்து உண்மையிலேயே ஒரு அருமையான உணர்ச்சிபூர்வமான பயணம்.. என் மீது நீங்கள் வைத்த அளவில்லாத நம்பிக்கைக்கும், மறக்க முடியாத நினைவுகளுக்கும் ரொம்ப நன்றி விஜய் சார்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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