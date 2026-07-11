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அனிருத் திருமணத்துக்கு தேதி குறிச்சாச்சி!.. கல்யாண பொண்ணு அவர்தான்!...
கோலிவுட்டில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக இருப்பவர் அனிருத். ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித், சூர்யா, சிவகார்த்திகேயன் போன்ற பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். அனிருத் இசையமைத்து உருவான திரைப்படங்களிக் பாடல்கள் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.
துவக்கத்தில் தனுஷின் பெரும்பாலான படங்களுக்கு அனிருத் மட்டுமே இசையமைத்தார். ஒருகட்டத்தில் இருவரும் பிரிந்து விட சிவகார்த்திகேயனுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக மாறிய அனிருத் அவரின் எல்லா படங்களுக்கும் இசையமைத்தார். அதேபோல், விஜயின் அனைத்து படங்களுக்கும் அனிருத் இசை என மாறியது.
அதேபோல், ஜெயிலர் படத்திற்கு பின் ரஜினியின் ஆஸ்தான இசையமைப்பாளராகவும் அனிருத் மாறிவிட்டார். ஒருபக்கம் கலாநிதி மாறனின் மகள் காவ்யா மாறனை அனிருத் திருமணம் செய்துகொள்ளப் போவதாக கடந்த சில மாதங்களாக செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது..
இது உண்மைதான் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது. இந்நிலையில்தான், வருகிற நவம்பர் 12ம் தேதி மெக்சிகோவில் உள்ள சிசல்ஸ் தீவில் அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணம் நடைபெறவுள்ளதாக தற்போது செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
துவக்கத்தில் தனுஷின் பெரும்பாலான படங்களுக்கு அனிருத் மட்டுமே இசையமைத்தார். ஒருகட்டத்தில் இருவரும் பிரிந்து விட சிவகார்த்திகேயனுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக மாறிய அனிருத் அவரின் எல்லா படங்களுக்கும் இசையமைத்தார். அதேபோல், விஜயின் அனைத்து படங்களுக்கும் அனிருத் இசை என மாறியது.
அதேபோல், ஜெயிலர் படத்திற்கு பின் ரஜினியின் ஆஸ்தான இசையமைப்பாளராகவும் அனிருத் மாறிவிட்டார். ஒருபக்கம் கலாநிதி மாறனின் மகள் காவ்யா மாறனை அனிருத் திருமணம் செய்துகொள்ளப் போவதாக கடந்த சில மாதங்களாக செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது..