  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. aniruth kavya maran wedding in mexico island
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (18:58 IST)

அனிருத் திருமணத்துக்கு தேதி குறிச்சாச்சி!.. கல்யாண பொண்ணு அவர்தான்!...

aniruth kavya
Written By: பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (19:01 IST)
google-news
கோலிவுட்டில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக இருப்பவர் அனிருத். ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித், சூர்யா, சிவகார்த்திகேயன் போன்ற பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். அனிருத் இசையமைத்து உருவான திரைப்படங்களிக் பாடல்கள் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.

துவக்கத்தில் தனுஷின் பெரும்பாலான படங்களுக்கு அனிருத் மட்டுமே இசையமைத்தார். ஒருகட்டத்தில் இருவரும் பிரிந்து விட சிவகார்த்திகேயனுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக மாறிய அனிருத் அவரின் எல்லா படங்களுக்கும் இசையமைத்தார். அதேபோல், விஜயின் அனைத்து படங்களுக்கும் அனிருத் இசை என மாறியது.

அதேபோல், ஜெயிலர் படத்திற்கு பின் ரஜினியின் ஆஸ்தான இசையமைப்பாளராகவும் அனிருத் மாறிவிட்டார். ஒருபக்கம் கலாநிதி மாறனின் மகள் காவ்யா மாறனை அனிருத் திருமணம் செய்துகொள்ளப் போவதாக கடந்த சில மாதங்களாக செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது..

இது உண்மைதான் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது.  இந்நிலையில்தான், வருகிற நவம்பர் 12ம் தேதி மெக்சிகோவில் உள்ள சிசல்ஸ் தீவில் அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணம் நடைபெறவுள்ளதாக தற்போது செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

ஜனநாயகன் படத்துக்கு A சான்றிதழ்!. 18 வயசுக்கு கீழ விட மாட்டாங்களே!.. வசூல் வருமா?..

ஜனநாயகன் படத்துக்கு A சான்றிதழ்!. 18 வயசுக்கு கீழ விட மாட்டாங்களே!.. வசூல் வருமா?..நாளைய தீர்ப்பு திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கியவர் விஜய்

விரைவில் ஜனநாயகன் ரிலீஸ்!.. புது போஸ்டர் வந்தாச்சி!. அட விஜயே ஷேர் பண்ணியிருக்கார்!...

விரைவில் ஜனநாயகன் ரிலீஸ்!.. புது போஸ்டர் வந்தாச்சி!. அட விஜயே ஷேர் பண்ணியிருக்கார்!...அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் நடிகர் விஜய் நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன், விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால் இந்த படத்தை பார்க்க விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆர்வமுடன் காத்திருந்தனர்

ஜனநாயகன் புது டிரெய்லர் வீடியோ வருது!.. ரிலீஸ் தேதி அதுதானாம்!...

ஜனநாயகன் புது டிரெய்லர் வீடியோ வருது!.. ரிலீஸ் தேதி அதுதானாம்!...நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்குவதற்கு முன் கடைசியாக நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

இனிமே No கிளுகிளுப்பு!.. OTT தளங்களுக்கும் சென்சார்!.. மத்திய அரசு அதிரடி முடிவு...

இனிமே No கிளுகிளுப்பு!.. OTT தளங்களுக்கும் சென்சார்!.. மத்திய அரசு அதிரடி முடிவு...அமெரிக்கா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் Netflix, Amazon Prime போன்ற ஓடிடி தளங்கள் ஏற்கனவே பிரபலமாகியிருந்தாலும் இந்தியாவில் கொரோனா ஊரடங்கில்தான் ரசிகர்களிடம் அதிகம் பிரபலமானது.

அதர்வாவுக்கு ஹிட் கொடுத்ததா இதயம் முரளி?.. முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!...

அதர்வாவுக்கு ஹிட் கொடுத்ததா இதயம் முரளி?.. முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!...பல திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளவர் அதர்வா.