அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமணம்!.. விஜய்க்கு பத்திரிக்கை வைத்த கலாநிதிமாறன்...
தற்போது கோலிவுட்டில் நம்பர் ஒன் இசையமைப்பாளராக இருப்பவர் அனிருத். ரஜினி, கமல், அஜித், விஜய், சூர்யா, சிவகார்த்திகேயன் போன்ற முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கு இசையமைத்தவர் இவர். சமீபத்தில் வெளியான ஜெயிலர் 2 படத்திற்கும் அனிருத்தே இசையமைத்திருந்தார். படத்தின் வெற்றிக்கு அனிருத்தின் இசையும் ஒரு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஒருபக்கம், அனிருத்துக்கும், சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனர் கலாநிதி மாறனின் மகள் காவிய மாறனுக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது..
வருகிற நவம்பர் 10ம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் உள்ள ஒரு தீவில் நெருங்கிய உறவினர்கள் முன்னிலையில் இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெறவிருக்கிறது. அதேபோல் வருகிற நவம்பர் 21ம் தேதி சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறவிருக்கிறது.
இதைடுத்து தற்போது திருமண பத்திரிக்கை கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் கலாநிதி மாறன், அவரின் மனைவி மற்றும் அனிருத் ஆகியோர் தமிழக முதல்வர் விஜயை நேரில் சந்தித்து திருமண பத்திரிக்கை கொடுத்தனர். அது தொடர்பான புகைப்படங்களும் தற்போது சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியிருக்கிறது.
விஜயின் கத்தி, மாஸ்டர், பீஸ்ட், லியோ ஆகிய திரைப்படங்களுக்கு அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். அனேகமாக விஜய் நவம்பர் 21ம் தேதி நடைபெறும் வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வருகிற நவம்பர் 10ம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் உள்ள ஒரு தீவில் நெருங்கிய உறவினர்கள் முன்னிலையில் இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெறவிருக்கிறது. அதேபோல் வருகிற நவம்பர் 21ம் தேதி சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறவிருக்கிறது.
இதைடுத்து தற்போது திருமண பத்திரிக்கை கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் கலாநிதி மாறன், அவரின் மனைவி மற்றும் அனிருத் ஆகியோர் தமிழக முதல்வர் விஜயை நேரில் சந்தித்து திருமண பத்திரிக்கை கொடுத்தனர். அது தொடர்பான புகைப்படங்களும் தற்போது சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியிருக்கிறது.
விஜயின் கத்தி, மாஸ்டர், பீஸ்ட், லியோ ஆகிய திரைப்படங்களுக்கு அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். அனேகமாக விஜய் நவம்பர் 21ம் தேதி நடைபெறும் வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.