பாட பிடிக்காது.. ஃபீல்ட் அவுட் ஆனாலும் சினிமாவில் பாடுவேன்!.. அனிருத் பேட்டி வைரல்...
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக இருப்பவர் அனிருத். தனுஷ் நடித்த 3 படத்தின் மூலம் இவர் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார். அதன்பின் தனுஷ் தயாரித்த மற்றும் நடித்த படங்களுக்கு இசையமைக்க தொடங்கினார்
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அப்படியே மற்ற இயக்குனர்களின் படங்களிலும் இசையமைக்க தொடங்கி ஒரு கட்டத்தில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக மாறி விஜய், அஜித், ரஜினி, கமல் போன்ற பெரிய நடிகர்கள் படங்களுக்கும் இசையமைத்தார். சமீபத்தில் அவருக்கு திருமணமும் நடைபெற்றது.
இந்நிலையில் அனிருத்தின் பழைய பேட்டி தொடர்பான வீடியோ ஒன்று தற்போது வரலாகி வருகிறது. பியானோ கத்துக்கிட்டேன்.. ஆனா எனக்கு பாடவே வராது. அதனால்தான் 3 திரைப்படத்தில் நான் பாடவில்லை.
எதிர்நீச்சல் படத்தில் ‘பூமி உன்ன சுத்துதே’ பாடலை பாடிய பிறகுதான் பாடுவதில் எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்தது. நிறைய பேர் வெளியே பாடாதீங்க.. அது Exclusive-வா இருக்கட்டும்னு சொன்னாங்க. அதை உடைக்கணும்னுதான் பாட ஆரம்பிச்சேன்.. இசையமைப்பாளரா ஃபீல்ட் அவுட் ஆனாலும் நான் தொடர்ந்து பாடுவேன்’ என கூறியிருந்தார்.
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அப்படியே மற்ற இயக்குனர்களின் படங்களிலும் இசையமைக்க தொடங்கி ஒரு கட்டத்தில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக மாறி விஜய், அஜித், ரஜினி, கமல் போன்ற பெரிய நடிகர்கள் படங்களுக்கும் இசையமைத்தார். சமீபத்தில் அவருக்கு திருமணமும் நடைபெற்றது.
எதிர்நீச்சல் படத்தில் ‘பூமி உன்ன சுத்துதே’ பாடலை பாடிய பிறகுதான் பாடுவதில் எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்தது. நிறைய பேர் வெளியே பாடாதீங்க.. அது Exclusive-வா இருக்கட்டும்னு சொன்னாங்க. அதை உடைக்கணும்னுதான் பாட ஆரம்பிச்சேன்.. இசையமைப்பாளரா ஃபீல்ட் அவுட் ஆனாலும் நான் தொடர்ந்து பாடுவேன்’ என கூறியிருந்தார்.