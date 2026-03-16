திங்கள், 16 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 16 மார்ச் 2026 (20:55 IST)

என்னையா வேணாம்னு சொன்னீங்க!.. வெற்றிமாறனிடம் நிரூபித்து காட்டிய அனிருத்

arasan
கலைப்புலி எஸ்.தாணு தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்க சிம்பு நடித்து வரும் திரைப்படம் அரசன்.. வெற்றிமாறன் இயக்கிய ஆடுகளம், அசுரன், வடசென்னை, விடுதலை போன்ற படங்கள் ரசிகர்களிடம் பேசப்பட்டது. வழக்கமாக தனுஷுடன் கூட்டணி அமைக்கும் வெற்றிமாறன் இந்த முறை சிம்புவுடன் அமைத்திருக்கிறார்.. இந்த படத்தின் புரமோ வீடியோ ஏற்கனவே வெளியாகிய ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு கோவில்பட்டி அருகே நடந்தது.. இரண்டாம் கட்ட படைப்பு சென்னையில்விரைவில் துவங்குகிறது..

வெற்றிமாறனின் பெரும்பாலான படங்களுக்கு ஜிவி பிரகாஷ் தான இசையமைத்தார்.. எனவே இந்த படத்திலும் அவரே இசையமைக்கட்டும் என வெற்றிமாறன் நினைத்திருக்கிறார்... ஆனால் கலைப்புலி தாணு மற்றும் சிம்பு இருஅரும் இந்த படத்துக்கு அனிருத் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் சொல்ல வேறு வழியின்றி வெற்றிமாறன் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்..

ஆனால் அரசன் படத்தின் புரமோ வீடியோவுக்கு அனிருத் கொடுத்த பின்னணி இசையை கேட்டு அசந்து போய்விட்டாராம் வெற்றிமாறன். மொத்தத்தில் ‘என்னையா வேணாம்னு சொன்னீங்க’ என வெற்றிமாறனுக்கு தனது இசை மூலம் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் அனிருத்.

40க்கும் 20க்கும் காதல்!.. சூர்யாவின் ‘விஸ்வநாத் & சன்ஸ்’ டீசர் விமர்சனம்!..

வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கும் திரைப்படம் விஸ்வநாத் & சன்ஸ்.

விஜய் படம் மட்டுமல்ல, இனி அஜித் படமும் வராது.. ரசிகர்களை சோகமாக்கிய புதிய தகவல்..!

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான அஜித் குமார், 2026-ஆம் ஆண்டு மார்ச் முதல் நவம்பர் மாதம் வரை கார் பந்தயங்களில் பங்கேற்கத் திட்டமிட்டுள்ளதால், அவரது அடுத்தடுத்த திரைப்பட பணிகள் தாமதமாக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

புது ஆட்களை ஏன் வளர்த்து விடுறீங்க? விவேக்கிடம் கேட்ட வடிவேலு... வைரலாகும் கொட்டாச்சியின் பேட்டி!

தமிழ் சினிமாவில் காமெடி ஜாம்பவானாக திகழும் வைகைப் புயல் வடிவேலுவுக்கு என்றுமே ஈடு இணையற்ற தனி இடம் உண்டு.

98வது ஆஸ்கர் விருதுகள்.. விருதுகளை அள்ளி குவித்த One Battle After Another..!

98-வது ஆஸ்கர் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விருது பெற்ற திரைப்படங்கள், நட்சத்திரங்கள், தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் குறித்து முழு விவரங்கள் இதோ:

