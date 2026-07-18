தொடர்புடைய செய்திகள்
- சியான் விக்ரம் வளர்க்கும் செல்லக்கிளி சூப்பரா பேசுதே!.. வைரல் வீடியோ...
- அடியே என் பூந்தேனே...வெளியானது ஜனநாயகன் அடுத்த பாடல்
- வெற்றிமாறன் லைன்-அப்பில் 5 படங்கள்!.. அப்ப வாடிவாசல் அவ்ளோதானா?...
- லீக்கான ஜனநாயகன் வேற!. நீங்க தியேட்டரில் பாக்கப்போறது வேற!.. ஹைப் ஏத்தும் தயாரிப்பாளர்!..
- 3 ஆயிரம் தியேட்டர்களில் வெளியாகும் ஜனநாயகன்!.. வசூலை அள்ளுமா?..
Anbe Dayana Box office: அன்பே டயானா முதல்நாள் வசூல் நிலவரம்
தெருக்கூத்து கலைஞர்களின் வாழ்வியலை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட ஜமா திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராகவும், ஹீரோவாகவும் தடம் பதித்தவர் பாரி இளவழகன். விமர்சன ரீதியாகப் பெரும் பாராட்டுக்களைப் பெற்ற அவர், தற்போது தனது இரண்டாவது படைப்பான அன்பே டயானா திரைப்படத்துடன் ரசிகர்களை மீண்டும் தியேட்டருக்கு வரவழைத்துள்ளார். நேற்று உலகெங்கும் வெளியான இந்தத் திரைப்படம் தற்போது பாக்ஸ் ஆபீஸில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
சினிமா வர்த்தக வட்டாரங்கள் மற்றும் திரைத்துறை டிராக்கர்களின் தகவல்களின்படி, 'அன்பே டயானா' திரைப்படம் ரிலீஸான முதல் நாளில் உலக அளவில் சுமார் ரூ.34 லட்சம் வசூல் செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதயம் முரளி, கட்டா குஸ்தி 2 போன்ற படங்களின் போட்டிக்கு மத்தியிலும், பாரி இளவழகனின் அன்பே டயானா ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது. வார இறுதி நாட்களான சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இந்த வசூல் மேலும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இப்படத்தில் பாரி இளவழகனுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ள ரம்யா ரங்கநாதன் நடித்துள்ளார். இவர்களுடன் முக்கிய வேடங்களில் பரிதாபங்கள் கோபி, சேத்தன், செல் முருகன், ரோஜா, இஸ்மத் பானு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.