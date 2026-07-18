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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (11:49 IST)

Anbe Dayana Box office: அன்பே டயானா முதல்நாள் வசூல் நிலவரம்

Anbe Dayana Box office
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (11:51 IST)
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தெருக்கூத்து கலைஞர்களின் வாழ்வியலை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட  ஜமா  திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராகவும், ஹீரோவாகவும் தடம் பதித்தவர் பாரி இளவழகன். விமர்சன ரீதியாகப் பெரும் பாராட்டுக்களைப் பெற்ற அவர், தற்போது தனது இரண்டாவது படைப்பான அன்பே டயானா  திரைப்படத்துடன் ரசிகர்களை மீண்டும் தியேட்டருக்கு வரவழைத்துள்ளார். நேற்று உலகெங்கும் வெளியான இந்தத் திரைப்படம் தற்போது பாக்ஸ் ஆபீஸில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
சினிமா வர்த்தக வட்டாரங்கள் மற்றும் திரைத்துறை டிராக்கர்களின் தகவல்களின்படி, 'அன்பே டயானா' திரைப்படம் ரிலீஸான முதல் நாளில் உலக அளவில் சுமார் ரூ.34 லட்சம் வசூல் செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இதயம் முரளி, கட்டா குஸ்தி 2 போன்ற படங்களின் போட்டிக்கு மத்தியிலும், பாரி இளவழகனின் அன்பே டயானா ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது. வார இறுதி நாட்களான சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இந்த வசூல் மேலும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இப்படத்தில் பாரி இளவழகனுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ள ரம்யா ரங்கநாதன் நடித்துள்ளார். இவர்களுடன் முக்கிய வேடங்களில் பரிதாபங்கள் கோபி, சேத்தன், செல் முருகன், ரோஜா, இஸ்மத் பானு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More

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