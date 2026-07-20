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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 20 July 2026 (10:32 IST)

அன்பே டயானா 3 நாள் வசூல் நிலவரம்

அன்பே டயானா
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (10:35 IST)
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2026-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்தே தமிழ் சினிமாவில்  யூத் ,  வித் லவ் ,  இதயம் முரளி ,  ஹாப்பி ராஜ்  போன்ற  காதல் கதையம்சம் கொண்ட திரைப்படங்கள் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன. அந்த வரிசையில், கடந்த ஜூலை 17-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி இளைஞர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்து வரும் திரைப்படம் தான்  அன்பே டயானா.  ஜமா படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த பாரி இளவழகன், இப்படத்தை எழுதி, இயக்கி கதாநாயகனாகவும் நடித்திருக்கிறார்.  நாயகியாக ரம்யா ரங்கநாதன் என்ற்ர புதுமுகம் நடித்துள்ளார்.  
 
சென்னையில் உள்ள தெலுங்குப் பையனுக்கும் ஆங்கிலோ-இந்தியப் பெண்ணுக்கும் இடையே மலரும் காதல், அதில் இரு வீட்டாரின் கலாச்சார வேறுபாடுகளால் ஏற்படும் ஜாலியான சிக்கல்கள் மற்றும் கலாட்டாக்களை மையமாகக் கொண்டு நகைச்சுவைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
 
படம் வெளியான முதல் நாளில் ரூ.30 லட்சம் என்ற மெதுவான தொடக்கத்தைப் பெற்றாலும், ரசிகர்களின் நேர்மறையான விமர்சனங்கள்  காரணமாக சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் படத்தின் வசூல் கிடுகிடுவென உயர்ந்தது.  நேற்று மட்டும் ரூ 1.25 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. இதன் மூலம், கடந்த 3 நாட்களில் உலகளவில் இப்படம் ரூ. 2.73 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More

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