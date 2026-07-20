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அன்பே டயானா 3 நாள் வசூல் நிலவரம்
2026-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்தே தமிழ் சினிமாவில் யூத் , வித் லவ் , இதயம் முரளி , ஹாப்பி ராஜ் போன்ற காதல் கதையம்சம் கொண்ட திரைப்படங்கள் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன. அந்த வரிசையில், கடந்த ஜூலை 17-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி இளைஞர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்து வரும் திரைப்படம் தான் அன்பே டயானா. ஜமா படத்தின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த பாரி இளவழகன், இப்படத்தை எழுதி, இயக்கி கதாநாயகனாகவும் நடித்திருக்கிறார். நாயகியாக ரம்யா ரங்கநாதன் என்ற்ர புதுமுகம் நடித்துள்ளார்.
சென்னையில் உள்ள தெலுங்குப் பையனுக்கும் ஆங்கிலோ-இந்தியப் பெண்ணுக்கும் இடையே மலரும் காதல், அதில் இரு வீட்டாரின் கலாச்சார வேறுபாடுகளால் ஏற்படும் ஜாலியான சிக்கல்கள் மற்றும் கலாட்டாக்களை மையமாகக் கொண்டு நகைச்சுவைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
படம் வெளியான முதல் நாளில் ரூ.30 லட்சம் என்ற மெதுவான தொடக்கத்தைப் பெற்றாலும், ரசிகர்களின் நேர்மறையான விமர்சனங்கள் காரணமாக சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் படத்தின் வசூல் கிடுகிடுவென உயர்ந்தது. நேற்று மட்டும் ரூ 1.25 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. இதன் மூலம், கடந்த 3 நாட்களில் உலகளவில் இப்படம் ரூ. 2.73 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளது.
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அன்பே டயானா 3 நாள் வசூல் நிலவரம்
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சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், ‘அமரன்’ படத்திற்காக இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் சிறந்த பின்னணி இசைக்கான விருதினை வென்றுள்ளார். ஏற்கனவே இரண்டு தேசிய விருதுகளை தன்வசப்படுத்தியிருந்த அவர், இதன் மூலம் தனது மூன்றாவது தேசிய விருதினை பெற்றுள்ளார். இந்த சாதனை தமிழ் திரையுலகில் பெரும் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.