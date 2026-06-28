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தியேட்டரில் காத்து வாங்கும் அனந்தன் காடு!.. 65 கோடி போச்சா?..
தமிழில் பல திரைப்படங்களில் நடித்தவர் ஆர்யா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் இவர் நடித்து வெளியான சார்பட்டா பரம்பரை திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது. அதேநேரம் ஆர்யா ஹீரோவாக நடித்து தியேட்டரில் வெளியாகி படம் ஹிட் அடித்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது.
ஒரு நல்ல வெற்றிக்காக அவர் காத்திருக்கிறார். இந்த நிலையில்தான் ஜியோன் கிருஷ்ணகுமார் என்பவர் இயக்கத்தில் அனந்தன் காடு என்கிற படத்தில் ஆர்யா நடித்திருக்கிறார். இந்த படம் மலையாளத்தில் உருவாகி தமிழிலும் டப் செய்யப்பட்டு வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தில் ஆர்யாவோடு முரளி கோபி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள்..
கடந்த 25ஆம் தேதி இந்த திரைப்படம் தமிழ், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியானது. சுமார் 65 கோடி பட்ஜெட்டில் இந்த படம் உருவானதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் படம் வெளியான முதல் நாளே இந்த படம் தமிழகத்தில் வெறும் 20 முதல் 25 லட்சத்தை மட்டுமே வசூல் செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே, தமிழகத்தில் இந்த படம் படுதோல்வி அடைந்திருக்கிறது. எனவே இந்த படம் தயாரிப்பாளருக்கு பெருத்த நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என கணிக்கப்படுகிறது.
ஒரு நல்ல வெற்றிக்காக அவர் காத்திருக்கிறார். இந்த நிலையில்தான் ஜியோன் கிருஷ்ணகுமார் என்பவர் இயக்கத்தில் அனந்தன் காடு என்கிற படத்தில் ஆர்யா நடித்திருக்கிறார். இந்த படம் மலையாளத்தில் உருவாகி தமிழிலும் டப் செய்யப்பட்டு வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தில் ஆர்யாவோடு முரளி கோபி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள்..
கடந்த 25ஆம் தேதி இந்த திரைப்படம் தமிழ், மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியானது. சுமார் 65 கோடி பட்ஜெட்டில் இந்த படம் உருவானதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் படம் வெளியான முதல் நாளே இந்த படம் தமிழகத்தில் வெறும் 20 முதல் 25 லட்சத்தை மட்டுமே வசூல் செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே, தமிழகத்தில் இந்த படம் படுதோல்வி அடைந்திருக்கிறது. எனவே இந்த படம் தயாரிப்பாளருக்கு பெருத்த நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என கணிக்கப்படுகிறது.