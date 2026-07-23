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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (14:41 IST)

ஹெச்.வினோத்த வேற மாதிரி நினைச்சேன்!. தப்பு என்னோடதுதான்.. அடங்காத அமீர்!...

ameer vinoth
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (14:43 IST)
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விஜயின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஒருவழியாக 6 மாதங்கள் கழித்து இன்று வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். விஜயின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால் அவரின் ரசிகர்கள் இந்த படத்தை கொண்டாடி வருகிறார்கள். உலகம் முழுவதும் இன்று 4 காட்சிகளுக்கும் பெரும்பாலான தியேட்டர்களில் ஹவுஸ்புல் ஆகிவிட்டது.,

இந்நிலையில்தான், திமுகவின் ஆதரவாளரான இயக்குனர் அமீர். ஜனநாயகன் படம் பார்க்க விருப்பமில்லை என தனது வாட்ஸ் அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வைத்திருந்தார். ஏற்கனவே தொடர்ந்து அவர் விஜயையும், தவெகவையும் விமர்சிப்பது போல கருத்து தெரிவித்து வருகிறார். இந்நிலையில், ஜனநாயகன் படத்தில் இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதிகளை போல சித்தரிப்பது போல காட்சி இருப்பதாக சிலர் கூறி வருகிறார்கள். இதற்கு விளக்கமளித்துள்ள ஹெச்.வினோத் ‘இது தவறான கருத்து, படத்தை பார்த்துவிட்டு கருத்து சொல்லுங்கள்’ என கூறியிருந்தார்.

இதையடுத்து ‘ஹெச்.வினோத் நான் கண்டிப்பாக உங்கள் படத்தை பார்த்து விட்டு என் கருத்துக்களை பகிர்வேன். ஆனால் போராட்டங்களில் மாணவர்களும் இளைஞர்களும் ரத்தம் சிந்தி வரும் இந்த சூழலில் திரைப்படம் பார்க்கும் மனநிலையில் நான் இல்லை’ என்று கூறியிருந்தார். இதற்கு பதிலளித்த ஹெச்.வினோத் ‘ஜனநாயகன் படமும் ஒரு போராட்டம்தான்.. திரைப்படம் வடிவிலான போராட்டம்’ என கூறியிருந்தார்.

இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள அமீர் ‘ஹெச்.வினோத் ஒரு
சமூக சிந்தனையாளர் என்று நினைத்திருந்தேன்.. அது என் தவறுதான்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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