மீண்டும் சின்னத்திரையில் வனிதா மகள் ஜோவிகா.. அம்பிகாவுடன் ஒரு கலகலப்பான நிகழ்ச்சி..!
ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'சமையல் எக்ஸ்பிரஸ் சீசன்-2' நிகழ்ச்சியில், நடிகை அம்பிகா மற்றும் வனிதா விஜயகுமாரின் மகள் ஜோவிகா ஆகியோர் போட்டியாளர்களாக கலந்துகொள்ளவுள்ளனர்.
இந்த நிகழ்ச்சி, வெறும் சமையல் போட்டி மட்டுமல்லாமல், சிறப்பு விருந்தினர்களின் அனுபவங்கள், நகைச்சுவை மற்றும் உணர்வுபூர்வமான தருணங்களுடன் ரசிகர்களை கவர்கிறது. நடிகைகள் சுஜிதா மற்றும் ஷாலின் சோயா தொகுத்து வழங்கும் இந்த நிகழ்ச்சி, ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய பிரபலங்களை விருந்தினர்களாக அழைத்து, சமையல் திறனை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பளிக்கிறது.
சமையலில் ஆர்வம் கொண்ட அம்பிகா மற்றும் ஜோவிகா இந்த வாரம் கலந்துகொள்வதால், அவர்களது சமையல் திறனையும், அவர்களின் தனிப்பட்ட உறவுகளையும் பற்றி அறிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
