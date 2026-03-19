வியாழன், 19 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 19 மார்ச் 2026 (18:27 IST)

அமைதிப்படை ரீ-ரிலீஸ்!.. எலெக்‌ஷனுக்கு முன்னாடியே வருது!..

மறைந்த இயக்குனர் மணிவண்ணன் இயக்கத்தில் சத்யராஜ், சுஜாதா, கஸ்தூரி, ரஞ்சிதா, மணிவண்ணன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து 1994ம் வருடம் வெளியான திரைப்படம்தான் அமைதிப்படை. நடப்பு அரசியலை நக்கலடித்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படத்தில் சத்யராஜ் அப்பா, மகன் என இரட்டை வேடத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் மணிவண்ணனும், சத்யராஜும் பேசும் அரசியல் வசனங்கள் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது..

குறிப்பாக அரசியல்வாதிகள் ஒரு விஷயத்தை எப்படி யோசிப்பார்கள்? எப்படி அணுகுவார்கள்? எப்படி முடிவு எடுப்பார்கள் என்பதை இந்த படத்தில் தோலுறுத்தி காட்டியிருந்தார் மணிவண்ணன். இந்நிலையில்தான் இந்த படத்தை ரீ-ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். வருகிற ஏப்ரல் 10ம் தேதி படம் தமிழகத்தின் பல தியேட்டர்களிலும் அமைதிப்படை ரீ-ரிலீஸ் ஆகவிருக்கிறது. விரைவில் இது தொடர்பான டிரெய்லரையும் வெளியிடவிருக்கிறார்களாம்.

ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கும் நிலையில் அரசியல் படமான அமைதிப்படை வெளியாவது ரசிகர்களை கவரும் என கணிக்கப்படுகிறது..

