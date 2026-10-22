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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (19:03 IST)

சட்டை சுருங்காம 500 கோடி வசூல்!.. ரஜினிக்குதான் சாத்தியம்!.. அல்லு அர்ஜூன் பாராட்டு

allu arjun
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (19:05 IST)
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ரஜினி நடித்து கடந்த 15ம் தேதி வெளியாகி வசூலை அள்ளிக் கொண்டிருக்கும் திரைப்படம்தான் ஜெயிலர் 2. சன் பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாறன் இந்த படத்தை தயாரிக்க அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். ஜெயிலர் முதல் பாகத்தை இயக்கிய நெல்சனே ஜெயிலர் இரண்டாம் பாகத்தையும் இயக்கியிருக்கிறார்.

ஜெயிலர் 2 படம் வெளியாகி 7 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் இந்த படம் ரூ.550 கோடிக்கு மேல் இந்த படம் வசூல் செய்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தை தெலுங்கு நடிகர் புஷ்பா பட புகழ் அல்லு அர்ஜுன் பாராட்டி தனது சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.

நெல்சன், அனிருத் மற்றும் படகுழுவை பாராட்டிய அல்லு அர்ஜுன் ‘சட்டை சுருங்காமல் 500 கோடி வசூல் செய்வதெல்லாம் ரஜினி சாரல் மட்டுமே முடியும்’ என பதிவிட்டுள்ளார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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