செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (17:42 IST)

தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தலையிடுவதா? வைரலான வீடியோ குறித்து ஆலியா பட் கண்டனம்!

பிரபல பாலிவுட் நட்சத்திரங்களான ரன்பீர் கபூர் மற்றும் ஆலியா பட் ஆகியோர் மும்பையில் உள்ள பாந்த்ரா பகுதியில், சுமார் ரூ.250 கோடி மதிப்பில் ஒரு புதிய வீட்டை கட்டியுள்ளனர். இந்நிலையில், இந்த வீட்டின் காணொளி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாக பரவி வருகிறது. இந்த செயல் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அத்துமீறி நுழைவதாக குறிப்பிட்டு ஆலியா பட் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியான காணொளி குறித்து, ஆலியா பட் இன்று ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார். அதில், "மும்பை போன்ற நகரங்களில் இடப்பற்றாக்குறை இருப்பது எனக்கு புரிகிறது. சில சமயம் உங்கள் சன்னல் வழியாக அடுத்தவர் வீட்டைப் பார்க்க நேரிடும். ஆனால், அதற்காக யாருடைய தனிப்பட்ட வீட்டையும் படம்பிடித்து, அந்த காணொளிகளை ஆன்லைனில் வெளியிட யாருக்கும் உரிமை இல்லை. இன்னும் கட்டுமானப் பணியில் இருக்கும் எங்கள் வீட்டின் காணொளி, எங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் பல ஊடகங்களால் பதிவு செய்யப்பட்டு பகிரப்பட்டுள்ளது. இது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அத்துமீறி நுழைவதுடன், ஒரு தீவிரமான பாதுகாப்பு பிரச்சினையும் ஆகும். ஒருவரின் தனிப்பட்ட இடத்தை படம்பிடிப்பது, 'உள்ளடக்கம்' அல்ல; அது ஒரு மீறல். இது ஒருபோதும் இயல்பானதாக கருதப்படக்கூடாது" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
மேலும், "யோசித்துப் பாருங்கள்: உங்கள் வீட்டிற்குள் எடுக்கப்பட்ட காணொளிகள் உங்கள் அனுமதியில்லாமல் பகிரப்பட்டால் அதை நீங்கள் சகித்துக்கொள்வீர்களா? நாம் யாரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். எனவே, ஒரு பணிவான ஆனால் உறுதியான கோரிக்கை: இதுபோன்ற உள்ளடக்கங்களை ஆன்லைனில் கண்டால், தயவுசெய்து அதை மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப வேண்டாம். மேலும், இந்தக்காணொளியை வெளியிட்ட ஊடக நண்பர்களுக்கு, உடனடியாக அதை நீக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். 
 
ஆலியா பட் வெளியிட்ட இந்த அறிக்கை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

ஹோம்லி லுக்கில் அசத்தல் புகைப்படத் தொகுப்பை பகிர்ந்த எஸ்தர் அனில்!

ஹோம்லி லுக்கில் அசத்தல் புகைப்படத் தொகுப்பை பகிர்ந்த எஸ்தர் அனில்!கமல்ஹாசன் மற்றும் கவுதமி நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் பாபநாசம். இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது என்பது தெரிந்ததே. இந்த படத்தின் கமல்ஹாசனின் இரண்டாவது மகள் ஆக நடித்தவர் எஸ்தர் அனில் . இப்போது வளர்ந்து பெரிய பெண்ணாக ஆகியுள்ள எஸ்தர் தாறுமாறான கிளாமர் புகைப்படங்களை தன்னுடைய சமூகவலைதளப் பக்கத்தில் பதிவு செய்து வருகிறார்.

ரெஜினாவின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட் க்ளிக்ஸ்!

ரெஜினாவின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் போட்டோஷூட் க்ளிக்ஸ்!தமிழ் சினிமாவில் கண்டநாள் முதல் திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமான ரெஜினா அதன் பின்னர் கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா, சரவணன் இருக்க பயமேன் மற்றும் மாநகரம் ஆகிய படங்களின் மூலம் முன்னணி நடிகையாக மாறினார். தெலுங்கு சினிமாவிலும் சில படங்களில் நடித்துள்ளார்.

50 ஆண்டுகள் கதாநாயகனாக நடித்த பாலகிருஷ்ணா… புதிய சாதனை!

50 ஆண்டுகள் கதாநாயகனாக நடித்த பாலகிருஷ்ணா… புதிய சாதனை!தெலுங்கு நடிகர் என் டி ஆரின் மகனான பாலகிருஷ்ணா 60 வயதுக்கு மேலும் கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார். பெரும்பாலான அவரின் படங்கள் தோல்வி அடைந்து கேலி செய்யப்படாலும், அவர் நடிப்பதை விட்ட பாடில்லை. இந்நிலையில் இப்போது அவர் சிவபக்தராக அஹோரியாக நடித்த அகாண்டா திரைப்படம் 2022 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து கலக்கியது. இந்த படத்தைப் போயப்பட்டி சீனு இயக்கியிருந்தார்.

மீண்டும் இணைந்து நடிக்கும் கார்த்தி & ஜெயம் ரவி… இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

மீண்டும் இணைந்து நடிக்கும் கார்த்தி & ஜெயம் ரவி… இயக்குனர் யார் தெரியுமா?நடிகர் ரவி மோகன் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சினிமாவிலும் தற்போது ஒரு தேக்க நிலையில் உள்ளார். அவரின் படங்கள் வரிசையாக தோல்வி அடைந்து வர, அவரது மனைவி ஆர்த்தியையும் விவாகரத்து செய்யவுள்ளார். அது சம்மந்தமான சர்ச்சைகளிலும் சிக்கி வருகிறார்.

சச்சின் டெண்டுல்கர் பார்த்து பாராட்டிய தமிழ் திரைப்படம்.. இயக்குனர் பெருமிதம்..!

சச்சின் டெண்டுல்கர் பார்த்து பாராட்டிய தமிழ் திரைப்படம்.. இயக்குனர் பெருமிதம்..!கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர், தான் சமீபத்தில் பார்த்த தமிழ் திரைப்படமான '3BHK' குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பாராட்டியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com