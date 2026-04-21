செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 21 ஏப்ரல் 2026 (12:30 IST)

பாகிஸ்தான் ஆடை நிறுவனத்தின் விளம்பரத்தில் ஆலியா பட்.. சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பு..!

செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பிரபலங்களின் புகைப்படங்களை அனுமதி இன்றி மாற்றி அமைக்கும் போக்கு அண்மைக்காலமாக அதிகரித்துள்ளது. அமிதாப் பச்சன், சல்மான் கான் போன்ற பிரபலங்கள் ஏற்கனவே  பாதுகாக்க சட்ட நடவடிக்கை எடுத்துள்ள நிலையில், தற்போது நடிகை ஆலியா பட் இது போன்ற ஒரு சிக்கலில் சிக்கியுள்ளார்.
 
பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த 'Wajayesha Official' என்ற ஆடை நிறுவனம், ஆலியா பட்டின் புகைப்படங்களை AI தொழில்நுட்பம் மூலம் மாற்றி, தங்கள் நிறுவனத்தின் ஆடைகளை அவர் அணிந்திருப்பது போல சித்தரித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ளது. 
 
இதற்கு ஆலியா பட்டின் ரசிகர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். நடிகையின் அனுமதியின்றி இத்தகைய விளம்பரத்தை செய்வது மலிவான தந்திரம் என்று ரசிகர்கள் விமர்சித்தாலும், அந்த நிறுவனம் எவ்வித அச்சமும் இன்றி பதிலளித்து வருவது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பிரபலங்களின் பெயர், தோற்றம், குரல் மற்றும் கையொப்பம் ஆகியவற்றை அவர்களின் அனுமதி இன்றி வணிக ரீதியாக பயன்படுத்துவதை தடுப்பதே ஆளுமை உரிமையின் நோக்கமாகும். இது போன்ற செயல்கள் ஒருவரின் தனியுரிமையை மீறுவதோடு, தவறான தகவல்களைப் பரப்பும் செயலாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. 
 
ஆலியா பட் இதுகுறித்து உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்து தங்கிய இளம்பெண்.. என்ன காரணம்?

வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்து தங்கிய இளம்பெண்.. என்ன காரணம்?பெங்களூருவில் கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில், நகரின் வெப்பத்தை தாங்க முடியாமல் பெண் ஒருவர் செய்த வினோதமான காரியம் இணையதளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெல்ஜியம் கார் ரேஸில் 2ம் பரிசை வென்ற அஜித்தின் டீம்!.. தல செம மாஸ்!..

பெல்ஜியம் கார் ரேஸில் 2ம் பரிசை வென்ற அஜித்தின் டீம்!.. தல செம மாஸ்!..நடிகர் அஜித்குமாருக்கு சினிமாவில் நடிப்பது மட்டுமின்றி கார் ரேஸில் ஈடுபடுவது மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று. திருமணத்திற்கு பின் பல வருடங்கள் கார் ரேஸில் ஈடுபடாமல் இருந்த அஜித் கடந்த சில வருடங்களாக மனைவி ஷாலினியின் சம்மதத்தோடு கார் ரேஸில் கலந்து கொண்டு வருகிறார்.

5 நிமிஷம் லேட்டா போனா படமே புரியாது!.. கர இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா சொல்றத கேளுங்க!..

5 நிமிஷம் லேட்டா போனா படமே புரியாது!.. கர இயக்குனர் விக்னேஷ் ராஜா சொல்றத கேளுங்க!..போர்த்தொழில் படம் மூலம் கவனம் ஈர்த்தவர் விக்னேஷ் ராஜா. இந்த திரைப்படத்திற்கு பின் அவர் தனுஷை வைத்து கர என்கிற படத்தை இயக்கினார்.

அழகிய பெண் குழந்தைக்கு தந்தையானார் அட்லி - குவியும் வாழ்த்துக்கள்!

அழகிய பெண் குழந்தைக்கு தந்தையானார் அட்லி - குவியும் வாழ்த்துக்கள்!தமிழ் சினிமாவில் தொடர் வெற்றிப் படங்களைக் கொடுத்து, தற்போது இந்திய அளவிலான முன்னணி நட்சத்திர இயக்குநராக உயர்ந்துள்ள அட்லி - பிரியா தம்பதியினருக்கு இரண்டாவதாக பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

