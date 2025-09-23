செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (11:02 IST)

ஜெய்பீம் படத்தில் மணிகண்டன் நடித்த வேடத்தில் நான்தான் நடிக்க வேண்டியது… சீக்ரெட்டைப் பகிர்ந்த அலக்ஸ்!

ஜெய்பீம் படத்தில் மணிகண்டன் நடித்த வேடத்தில் நான்தான் நடிக்க வேண்டியது… சீக்ரெட்டைப் பகிர்ந்த அலக்ஸ்!
சூர்யா, மணிகண்டன், லிஜோமோல் ஜோஸ், தமிழ், ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவான ஜெய் பீம் என்ற திரைப்படத்தை த செ ஞானவேல் இயக்கினார். இந்த படம் நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியை உலகம் முழுவதும் பெற்றது.

இந்த படத்தில் ‘ராசாக்கண்ணு’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் மணிகண்டன் நடித்திருந்தார். அவரது திரைவாழ்க்கையில் அந்த படம் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அதன் பின்னர் கதாநாயக நடிகராகி இன்று தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் நடிகராக உள்ளார்.

இந்நிலையில் ஜெய்பீம் படத்தில் மணிகண்டன் நடித்த ராசாக்கண்ணு கதாபாத்திரத்தில் முதலில் தன்னைதான் இயக்குனர் ஞானவேல் தேர்ந்தெடுத்ததாக மேடைக்கலைஞரான அலெக்ஸ் தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்தில் அளித்த நேர்காணல் ஒன்றில் “அந்த கதாபாத்திரத்துக்காக என்னைத் தேர்வு செய்த ஞானவேல் தொடர்ந்து மூன்று மாதம் இருளர் இன மக்களோடு இருந்து அவர்களைப் போலவே மாறவேண்டும் என்று சொன்னார். என்னால் அப்போது அவ்வளவு நேரத்தை ஒதுக்க முடியவில்லை. மணிகண்டனுக்கு அந்த வாய்ப்பு சென்றது நல்லதுதான். என்னால் அவர் கொடுத்ததில் பாதி நடிப்பைக் கூட கொடுத்திருக்க முடியாது”எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

