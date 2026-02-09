திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026 (11:47 IST)

AK65 படத்தை இயக்கப்போவது இவரா?!.. பரபர அப்டேட்!..

ajith
குட் பேட் அக்லி வெற்றிப் படமாக அமைந்தும் அஜித்தின் அடுத்த திரைப்படம் இதுவரை ஆரம்பிக்கவில்லை. அஜித்தின் புதிய படத்தை ஆதிக் ரவிச்சந்திரனை இயக்குகிறார் என்றாலும் இந்த படத்தில் நடிக்க அஜித் 185 கோடி சம்பளம் கேட்பதால் இந்த படத்தை தயாரிக்க எந்த தயாரிப்பாளரும் முன்னுரவில்லை..

ஆனால், அஜிதோ இந்த சம்பளம் கொடுத்தால் மட்டுமே நடிப்பேன் என கறாராக இருப்பதால் படம் இப்போது வரை டேக்ஆப் ஆகாமல் இருக்கிறது. இது அஜித்தின் 64வது திரைப்படமாகும்.

இந்நிலையில், அஜித்தின் 65ஆவது படத்தை இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய் இயக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.. ஏனெனில் இவர் தற்போது அஜித்தின் கார் ரேஸ் தொடர்பான டாக்குமென்டரி படத்தை இயக்கி வருகிறார்.. அஜித் மலேசியாவில் கார் ரேஸில் கலந்து கொண்ட போது அங்கு பல காட்சிகளையும் படம் பிடித்தார்.

தற்போது துபாயிலும் அஜித் கார் ரேஸில் கலந்துகொள்ளும் காட்சிகளை படடுத்து வருகிறார்.
அதோடு அஜித் வைத்து ஏற்கனவே கிரீடம் படத்தையும் இவர் இயக்கியுள்ளார். எனவே ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் படத்திற்கு பின் ஏ.எல்.விஜய் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

அஜித் கலந்து கொண்ட ஆசிய லெ மான்ஸ்தொடரின் இறுதிப் போட்டி.. அஜித்துக்கு எந்த இடம்?

அஜித் கலந்து கொண்ட ஆசிய லெ மான்ஸ்தொடரின் இறுதிப் போட்டி.. அஜித்துக்கு எந்த இடம்?அபுதாபியில் நடைபெற்ற ஆசிய லெ மான்ஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமும் கார் பந்தய வீரருமான அஜித் குமார் பங்கேற்று அசத்தினார். டீம் விராஜ் சார்பாக லிகியர் JS P320-டொயோட்டா காரை செலுத்திய அஜித், முதல் பந்தயத்தில் டயர் பஞ்சர் போன்ற சவால்களை எதிர்கொண்ட போதிலும், விடாமுயற்சியுடன் போராடி ஏழாவது இடத்தை பிடித்தார். இரண்டாவது பந்தயம் விபத்து காரணமாக குறைக்கப்பட்ட நிலையிலும், அஜித்தின் வேகம் ரசிகர்களை வியக்க வைத்தது.

எனது அன்பிற்குரிய AK சார்! சிவகார்த்திகேயனின் ட்வீட்டுக்கு குவியும் லைக்ஸ்..!

எனது அன்பிற்குரிய AK சார்! சிவகார்த்திகேயனின் ட்வீட்டுக்கு குவியும் லைக்ஸ்..!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரமான அஜித் குமார், தற்போது நடிப்பிலிருந்து சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு கார் பந்தயங்களில் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி வருகிறார். அவரை பல திரைப்பிரபலங்கள் சந்தித்து வரும் நிலையில், சமீபத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அவரை சந்தித்துப் பேசியுள்ளார். இந்த சந்திப்பின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

துபாய் சென்று அஜித்தை பார்த்த சிவகார்த்திகேயன்!... வைரல் புகைப்படங்கள்!...

துபாய் சென்று அஜித்தை பார்த்த சிவகார்த்திகேயன்!... வைரல் புகைப்படங்கள்!...நடிகர் அஜித் கார் ரேசில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர். அவர் இளைஞராக இருந்தபோது பைக் ரேஸில் கலந்து கொண்டு வந்தார்.

அஜித்துக்கு சொன்ன கதையில் பாலையா!.. இது வேறலெவல் காம்போ!...

அஜித்துக்கு சொன்ன கதையில் பாலையா!.. இது வேறலெவல் காம்போ!...கோலிவுட் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித். கடந்த பல வருடங்களாகவே விஜய்க்கு போட்டி நடிகராக வலம் வந்தவர்.

20 நாளில் எடுக்கப்பட்ட ட்ரீம் கேர்ள்ஸ் திரைப்படம்.. பட்ஜெட் வெறும் ரூ.7 லட்சம் தான்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

20 நாளில் எடுக்கப்பட்ட ட்ரீம் கேர்ள்ஸ் திரைப்படம்.. பட்ஜெட் வெறும் ரூ.7 லட்சம் தான்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!சினிமா உலகில் ஒரு படம் எடுக்க பல மாதங்கள், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவாகும் என்ற பிம்பத்தை 'ட்ரீம் கேர்ள்' திரைப்படம் உடைத்துள்ளது. எம்.ஆர். பாரதி இயக்கியுள்ள இந்த படம் வெறும் 20 நாட்களில் படமாக்கி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதைவிட ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்தப் படத்தின் மொத்த பட்ஜெட் வெறும் 7 லட்சம் ரூபாய் மட்டுமே.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com