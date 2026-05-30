  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. ajithkumar mother passed away
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (10:43 IST)

அஜித்தின் தாய் காலமானார்!.. திரையுலகினர் இரங்கல்!..

ajithkumar
Publish: Sat, 30 May 2026 (10:43 IST) Updated: Sat, 30 May 2026 (10:44 IST)
google-news
கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் அஜித் குமார். அமராவதி படம் தொடங்கி தற்போது வரை 60க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் அஜித்குமார் நடித்து விட்டார். தற்போதைய முதல்வர் விஜய் நடிகராக இருந்தபோது அவருக்கு போட்டி நடிகராக வலம் வந்தார்.

விஜயை அடுத்து அஜித்துக்கு அதிக ரசிகர்களும் இருக்கிறார்கள். ஒரு பக்கம் சினிமா மட்டுமல்லாமல் பைக் ரேஸ், கார் ரேஸ், துப்பாக்கி சூடும் போட்டியில் கலந்து கொள்வது, ரிமோட் ஹெலிகாப்டர் இயக்குவது என்ன அஜித்துக்கு பிடித்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது. கடந்த சில வருடங்களாகவே அஜித் தொடர்ந்து கார் ரேஸில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில்தான், அஜித்தின் தாயார் மோகினி இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 84. வயது மூப்பு காரணமாக அவர் காலமானதாக சொல்லப்படுகிறது. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்புதான் அஜித்தின் தந்தை சுப்பிரமணியன் மரணமடைந்தார். இந்நிலையில், தற்போது அவரது வீட்டில் மற்றொரு சோக சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது.

அஜித்குமாரின் தாயாரின் மரணத்திற்கு திரையுலக சேர்ந்தவர்களும், ரசிகர்களும், அரசியல்வாதிகளும் தங்கள் இரங்கலை தெரிவித்து வருகிறார்கள்..
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

குஷ்புவோட மருமகன் இவர்தான்!.. வெளியான குடும்ப போட்டோ!...

குஷ்புவோட மருமகன் இவர்தான்!.. வெளியான குடும்ப போட்டோ!...வருஷம் 16 திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கியவர் குஷ்பு. இவர் மும்பையை சேர்ந்தவர்.

15 நாட்களில் கருப்பு செய்த வசூல் சாதனை!.. இனிமே சூர்யா காட்டுல மழைதான்!...

15 நாட்களில் கருப்பு செய்த வசூல் சாதனை!.. இனிமே சூர்யா காட்டுல மழைதான்!...சிங்கம் 2-வுக்கு பின் சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் இதுவரை அமையவில்லை.

தியாகராஜன் குமாரராஜா படத்தில் நடிக்கும் கார்த்திக் சுப்பராஜ்!.. இது புதுசு!...

தியாகராஜன் குமாரராஜா படத்தில் நடிக்கும் கார்த்திக் சுப்பராஜ்!.. இது புதுசு!...குறும்படங்களை இயக்கி வந்தவர் கார்த்திக் சுப்பராஜ். விஜய் சேதுபதியை வைத்து பீட்சா என்கிற படத்தை இயக்கி கவனம் ஈர்த்தார்.

பிரதீப் ரங்கநாதன் படத்தில் நடிகராக அஸ்வத் மாரிமுத்து!.. இது வேறலெவல் அப்டேட்...

பிரதீப் ரங்கநாதன் படத்தில் நடிகராக அஸ்வத் மாரிமுத்து!.. இது வேறலெவல் அப்டேட்...குறும்படங்களை இயக்கி வந்த பிரதீப் ரங்கநாதன் ஜெயம் ரவி வைத்து இயக்கிய கோமாளி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமா உலகில் இயக்குனராக அறிமுகமானார்.

சம்பளத்தை விட்டு கொடுத்த ஹெச்.வினோத்!.. கறாரா வாங்கிய ஆர்.ஜே.பாலாஜி!..

சம்பளத்தை விட்டு கொடுத்த ஹெச்.வினோத்!.. கறாரா வாங்கிய ஆர்.ஜே.பாலாஜி!..சதுரங்க வேட்டை திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் ஹெச்.வினோத். அதன்பின் தீரன் அதிகாரம் ஒன்று, நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை, துணிவு ஆகிய படங்களை இயக்கினார். விஜயை வைத்து இவரை ஏற்றிய ஜனநாயகன் திரைப்படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை.