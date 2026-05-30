தொடர்புடைய செய்திகள்
- அஜித் ஓட்டு போட்டது தேர்தல் விதிமீறல்!.. அதிகாரிகள் செய்தது சரியா?..
- ஓட்டு போட வந்த அஜித் கையில் செல்போன்!.. என்ன விலை தெரியுமா?!..
- அஜித் அப்படி சொல்லலயே!.. ஃபேக் நியூஸ்னு தெரியாம!.. ஸ்டாலினை ட்ரோல் பண்ணும் தவெகவினர்!...
- கோட் சூட் செம ஸ்டைல்!.. முதல் ஆளாக போய் ஓட்டு போட்ட அஜித்!.. வைரல் வீடியோ..
- பெல்ஜியம் கார் ரேஸில் 2ம் பரிசை வென்ற அஜித்தின் டீம்!.. தல செம மாஸ்!..
அஜித்தின் தாய் காலமானார்!.. திரையுலகினர் இரங்கல்!..
கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் அஜித் குமார். அமராவதி படம் தொடங்கி தற்போது வரை 60க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் அஜித்குமார் நடித்து விட்டார். தற்போதைய முதல்வர் விஜய் நடிகராக இருந்தபோது அவருக்கு போட்டி நடிகராக வலம் வந்தார்.
விஜயை அடுத்து அஜித்துக்கு அதிக ரசிகர்களும் இருக்கிறார்கள். ஒரு பக்கம் சினிமா மட்டுமல்லாமல் பைக் ரேஸ், கார் ரேஸ், துப்பாக்கி சூடும் போட்டியில் கலந்து கொள்வது, ரிமோட் ஹெலிகாப்டர் இயக்குவது என்ன அஜித்துக்கு பிடித்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது. கடந்த சில வருடங்களாகவே அஜித் தொடர்ந்து கார் ரேஸில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில்தான், அஜித்தின் தாயார் மோகினி இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 84. வயது மூப்பு காரணமாக அவர் காலமானதாக சொல்லப்படுகிறது. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்புதான் அஜித்தின் தந்தை சுப்பிரமணியன் மரணமடைந்தார். இந்நிலையில், தற்போது அவரது வீட்டில் மற்றொரு சோக சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது.
அஜித்குமாரின் தாயாரின் மரணத்திற்கு திரையுலக சேர்ந்தவர்களும், ரசிகர்களும், அரசியல்வாதிகளும் தங்கள் இரங்கலை தெரிவித்து வருகிறார்கள்..
விஜயை அடுத்து அஜித்துக்கு அதிக ரசிகர்களும் இருக்கிறார்கள். ஒரு பக்கம் சினிமா மட்டுமல்லாமல் பைக் ரேஸ், கார் ரேஸ், துப்பாக்கி சூடும் போட்டியில் கலந்து கொள்வது, ரிமோட் ஹெலிகாப்டர் இயக்குவது என்ன அஜித்துக்கு பிடித்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது. கடந்த சில வருடங்களாகவே அஜித் தொடர்ந்து கார் ரேஸில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில்தான், அஜித்தின் தாயார் மோகினி இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 84. வயது மூப்பு காரணமாக அவர் காலமானதாக சொல்லப்படுகிறது. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்புதான் அஜித்தின் தந்தை சுப்பிரமணியன் மரணமடைந்தார். இந்நிலையில், தற்போது அவரது வீட்டில் மற்றொரு சோக சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது.