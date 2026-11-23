அனிருத் கொடுத்த பார்ட்டியில் அஜித்!. லைக்ஸ் குவிக்கும் புகைப்படங்கள்...
இசையமைப்பாளர் அனிருத்துக்கும், சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனர் கலாநிதி மாறன் மகள் காவ்யா மாறனுக்கும் கடந்த 11ம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் திருமணம் நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த 21ம் தேதி உறவினர்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களுக்கு ஒரு திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.
இதில் முக ஸ்டாலின், உதயநிதி, சூப்ப ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர். அதன்பின் தனது திரையுலக நட்பு வட்டாரத்திற்காக நேற்று சென்னையில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் அனிருத் ஒரு பார்ட்டி கொடுத்தார்.
அதில் சிவகார்த்திகேயன், சிம்பு, நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன், நெல்சன், லோகேஷ் கனகராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர். இதில் ஆச்சரியம்கொடுக்கும் விதமாக பல வருடங்களாக எந்த சினிமா நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்த அஜித் தனது மனைவி ஷாலினியுடன் இந்த பார்ட்டிக்கு வந்தார்.
அப்போது அவர் தோனி, ரஜினி ஆகியோருடன் உரையாடிய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
இதில் முக ஸ்டாலின், உதயநிதி, சூப்ப ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர். அதன்பின் தனது திரையுலக நட்பு வட்டாரத்திற்காக நேற்று சென்னையில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் அனிருத் ஒரு பார்ட்டி கொடுத்தார்.
அதில் சிவகார்த்திகேயன், சிம்பு, நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன், நெல்சன், லோகேஷ் கனகராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர். இதில் ஆச்சரியம்கொடுக்கும் விதமாக பல வருடங்களாக எந்த சினிமா நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்த அஜித் தனது மனைவி ஷாலினியுடன் இந்த பார்ட்டிக்கு வந்தார்.
அப்போது அவர் தோனி, ரஜினி ஆகியோருடன் உரையாடிய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.